„Până în prezent, nu există indicii că ar dori să plătească. Vom iniția procedurile legale și vom solicita inclusiv măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor doi, pentru a garanta recuperarea prejudiciului”, a declarat Adrian Nica, șeful ANAF, potrivit oradesibiu.

În baza unei hotărârii judecătorești, ANAF a preluat oficial cota de ½ din imobilul din Sibiu care a aparținut familiei Iohannis până în anul 2015.

Potrivit reprezentanților instituției, familia Iohannis este obligată să returneze statului român 4,7 milioane de lei, sumă provenită din închirierea imobilului de pe pietonala Nicolae Bălcescu din centrul Sibiului. La această datorie se adaugă dobânzi și penalități.

Vă reamintim că fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat sili de către inspectorii ANAF Sibiu, după ce acesta a refuzat în nenumărate rânduri dialogul cu instituția.

Klaus Iohannis a fost obligat să predea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o ilegal din 1999 până în 2015, iar la scurt timp după ce inspectorii ANAF au intrat cu forța în imobil au schimbat yala.

Cu doar câteva săptămâni înainte, soții Iohannis au fost notificați de Agenția Națională de Administrare Fiscală să elibereze imobilul și să plătească un milion de euro.