Coronavirus - România: 212492 de cazuri confirmate

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Județul Timiș, în scenariul roșu. Sute de cazuri Covid-19 în 14 focare

Monday, 26 October 2020, 17:21 Sursă: realitatea.net

Autor: Irina Chirtoc

Potrivit realitateadetimis.net, cele 14 focare au fost depistate în:

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICĂ GĂVOJDIA - 108 cazuri

CENTRU PRIVAT ÎNGRIJIRI PALIATIVE TIMIȘOARA - 39 de cazuri

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICĂ TIMIȘOARA - 8 cazuri

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACOVA - 9 cazuri

CLUB SPORTIV GHIRODA - 10 cazuri

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI RECAȘ - 4 cazuri

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACOVA - 18 cazuri

CENTRU REZIDENȚIAL PRIVAT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BUZIAȘ - 6 cazuri

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA - 19 cazuri

SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL- 19 cazuri confirmate

PENITENCIARUL TIMIȘOARA - 107 cazuri

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA - 5 cazuri

UNITATE ECONOMICĂ TIMIȘOARA - 34 de cazuri

SCM TIMIȘOARA - 11 cazuri

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