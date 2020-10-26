Județul Timiș, în scenariul roșu. Sute de cazuri Covid-19 în 14 focare

Potrivit realitateadetimis.net, cele 14 focare au fost depistate în:
CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICĂ GĂVOJDIA - 108 cazuri
CENTRU PRIVAT ÎNGRIJIRI PALIATIVE TIMIȘOARA - 39 de cazuri
CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICĂ TIMIȘOARA - 8 cazuri
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACOVA - 9 cazuri
CLUB SPORTIV GHIRODA - 10 cazuri
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI RECAȘ - 4 cazuri
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACOVA - 18 cazuri
CENTRU REZIDENȚIAL PRIVAT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BUZIAȘ - 6 cazuri
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA - 19 cazuri
SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL- 19 cazuri confirmate
PENITENCIARUL TIMIȘOARA - 107 cazuri
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA - 5 cazuri
UNITATE ECONOMICĂ TIMIȘOARA - 34 de cazuri
SCM TIMIȘOARA - 11 cazuri