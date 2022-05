Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, şi soţia preşedintelui României, Carmen Iohannis, au ajuns, sâmbătă, la Şcoala Gimnazială „Uruguay” din Sectorul 1 al Capitalei, care găzduieşte elevi ucraineni refugiaţi.

„Cu toate sunteți femei incredibile care ați făcut totul, împreună, ceea ce fac numai mamele. Văd o mare putere și rezistență și sprijinul românilor, pentru că vă primesc în casa lor.

Este incredibil cum ați venit cu toate propunerile pentru o structură scolara pentru copiii voștri. Sunt norocoși că vă au ca mame.

Mulțumesc, România, pentru cum i-ați primit!”, a declarat Jill Biden la întâlnirea cu mamele ucrainene, alături de Carmen Iohannis.

. @FLOTUS and Romania’s First Lady arrive at a Bucharest school that has integrated Ukrainian refugee children. Arriving after a private lunch, Biden says they are both teachers and learned they have so much in common pic.twitter.com/GiI2p1bcfK

. @FLOTUS visits with Ukrainian kids doing arts and crafts at a Romanian school they are attending.



Dr. Biden brought a 7-year-old named Mila over to us so she could read us the message she wrote on her paper butterfly: I want to return to my father. pic.twitter.com/WPU9ZH4F5F