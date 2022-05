ASTĂZI, Prima Doamnă a Statelor Unite se va întâlni cu soţia preşedintelui României, Carmen Iohannis, prilej cu care va exprima recunoştinţa pentru sprijinul poporului român în ajutorarea refugiaţilor ucraineni. De asemenea, aceasta are programate întâlniri cu membrii Guvernului României, cu personalul Ambasadei SUA, cu lucrătorii implicați în acțiuni de ajutor umanitar, precum și cu profesorii care îi ajută pe copiii ucraineni refugiați să se integreze într-un mediu școlar stabil și sigur.

Potrivit programului oficial al Primei Doamne a Statelor Unite la București din 7 mai, după întâlnirea privată cu soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, vor ajunge la orele prânzului la o școală unde învață copii ucraineni. Atât Jill Biden, cât și Carmen Iohannis sunt profesoare de meserie, iar ambele prime-doamne au lucrat la catedră în perioada mandatelor prezidențiale ale soților lor.

La centrul educațional din Capitală, cele două prime-doamne au discuții cu mame ucrainene si reprezentanti ai autoritatilor romane din domeniul educatiei.

La sosirea în România, vineri seară, după ce a coborât din avion, la baza militară Mihail Kogălniceanu, Prima Doamnă a Statelor Unite, Jill Biden a dat mâna cu militarii care au întâmpinat-o pe aeroport.

On the ground in Romania and heading to serve a meal to our U.S. troops stationed here at Milhail Kogălniceanu Air Base. pic.twitter.com/vRuuPcgiqe

Aceasta a luat masa la cantină, alături de soldații americani. Într-un filmuleț postat pe contul oficial de Twitter al lui Jill Biden, soția președintelui Americii își pune singură de mâncare de la o vitrină cu autoservire, sub privirile militarilor americani.

First Lady Jill Biden is in Romania where she met with US and NATO leaders. She also served up some meals to troops stationed at Milhail Kogalniceanu Airbase. pic.twitter.com/qFSqCBSG8W