Han a vorbit la telefon cu preşedintele american Joe Biden, au declarat Casa Albă şi biroul lui Han, potrivit unei agenții internaționale de presă.

„Coreea de Sud îşi va duce la îndeplinire politicile externe şi de securitate fără întreruperi şi va depune eforturi pentru a se asigura că alianţa Coreea de Sud-SUA este menţinută şi dezvoltată cu fermitate”, a declarat Han, potrivit unei declaraţii a biroului său.

Într-o nouă încercare de a stabiliza conducerea ţării, principalul partid de opoziţie a anunţat că nu va încerca să îl pună sub acuzare pe Han pentru implicarea sa în decizia de lege marţială a lui Yoon din 3 decembrie.

„Având în vedere că prim-ministrul a fost deja confirmat ca preşedinte interimar şi luând în considerare faptul că o punere sub acuzare excesivă ar putea duce la confuzie în guvernarea naţională, am decis să nu continuăm procedurile de punere sub acuzare”, a declarat reporterilor liderul Partidului Democrat, Lee Jae-myung.

Han, un tehnocrat vechi ales de Yoon ca prim-ministru, a fost ridicat la rangul de preşedinte interimar, în conformitate cu Constituţia, în timp ce cazul lui Yoon ajunge la Curtea Constituţională.