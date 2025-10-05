Mulți români se întreabă dacă au nevoie de autorizație pentru o astfel de lucrare și ce condiții trebuie îndeplinite pentru a evita amenzi sau probleme cu autoritățile. Răspunsul nu este întotdeauna simplu, dar cadrul legal este clar reglementat.

Izolarea termică la exterior constă în aplicarea unui strat suplimentar de material termoizolant — de regulă polistiren expandat sau vată minerală — direct pe fațada clădirii. Scopul este reducerea pierderilor de căldură și creșterea confortului termic al locuinței. Procesul include mai multe etape: curățarea pereților, fixarea materialului, aplicarea stratului de armare cu plasă și finisarea cu tencuială decorativă sau vopsea.

Totuși, în momentul în care se intervine asupra fațadei, lucrarea nu mai este privită ca o simplă reparație. Fațada este considerată o parte comună a imobilului, iar modificarea acesteia se încadrează în categoria lucrărilor de construcție sau reabilitare.

Prin urmare, conform legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, izolarea exterioară a unui apartament necesită autorizație. Orice lucrare care schimbă aspectul sau structura unei clădiri este reglementată, iar lipsa acesteia poate atrage sancțiuni serioase.

De unde se obține autorizația și ce acte sunt necesare

Autorizația pentru izolarea termică se eliberează de către primăria de care aparține imobilul, prin serviciul de urbanism. Primul pas este obținerea certificatului de urbanism, un document care precizează ce avize și documente sunt necesare, dar și condițiile în care se poate realiza lucrarea.

Pe baza acestuia, proprietarul trebuie să comande Documentația Tehnică pentru Autorizație de Construire (DTAC), elaborată de specialiști autorizați — arhitecți și proiectanți. Această documentație descrie materialele folosite, modul de execuție și modul în care se menține uniformitatea fațadei.

Dosarul complet care se depune la primărie trebuie să conțină: cererea tip, actul de proprietate, certificatul de urbanism, proiectul DTAC, referatele de verificare tehnică, avizele impuse (de la mediu, pompieri, apă-canal etc.) și dovada plății taxelor locale.

Dacă toate documentele sunt în regulă, primăria trebuie să soluționeze cererea în termen de 30 de zile. Autorizația eliberată este, în mod obișnuit, valabilă timp de 12 luni pentru începerea lucrărilor.

Când nu este nevoie de autorizație și ce excepții există

Legea prevede și situații în care lucrările se pot face fără autorizație, dar acestea sunt limitate. De exemplu, sunt permise reparațiile minore de întreținere, cu condiția să nu se modifice aspectul clădirii. Totuși, în cazul izolării unui apartament dintr-un bloc, fațada este aproape întotdeauna afectată – fie prin schimbarea grosimii, fie prin modificarea culorii sau texturii.

De aceea, autoritățile locale solicită, de regulă, autorizație chiar și pentru izolarea unui singur apartament. Există rare cazuri în care, dacă materialul folosit este identic cu cel existent și nu schimbă vizibil aspectul clădirii, lucrarea este încadrată la „reparații” și nu necesită autorizație. Aceste excepții se aplică mai ales în cazul caselor individuale cu cel mult trei niveluri, nu în blocurile de locuințe.

Ce riști dacă izolezi apartamentul fără autorizație

Unii proprietari aleg să evite birocrația și realizează izolația fără autorizație sau fără acordul asociației de proprietari. Din punct de vedere legal, o astfel de lucrare este considerată neautorizată. Amenzile pot ajunge la zeci de mii de lei, în funcție de gravitatea situației și de localitate.

Mai mult, autoritatea locală poate dispune refacerea sau chiar demolarea lucrării, dacă nu respectă normele în vigoare. În unele cazuri, proprietarul poate fi tras la răspundere pentru eventualele daune produse vecinilor, cum ar fi infiltrațiile sau desprinderea unor bucăți de tencuială.

Pe lângă sancțiuni, o lucrare neautorizată poate crea probleme la vânzarea apartamentului, în relația cu asiguratorii sau la accesarea programelor de reabilitare termică finanțate de stat. Proprietarul își poate pierde, astfel, dreptul la sprijin financiar pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuinței, potrivit sursei.