Echipele de intervenţie ajunse la blocul din Murfatlar au constatat că explozia nu a fost urmată de incendiu, deflagraţia fiind cauzată de o acumulare de gaze de la o butelie defectă.

”Au fost afectate garsoniera în suprafaţă de 20 de metri pătraţi, uşile altor două garsoniere au fost afectate de suflul exploziei precum şi un autoturism”, au afirmat pompierii.

Ei au precizat că un bărbat de 65 de ani a fost dus la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă dimineaţă, după ce s-a produs o explozie la parterul unui bloc de garsoniere cu 4 etaje în Murfatlar.

Explozia a fost urmată de un incendiu.

La faţa locului s-au deplasat două autospeciale cu apă şi spumă, autospeciala de transport victime multiple, autoplatforma şi un echipaj SMURD B2.