Istoricul Cristian Troncotă, despre colaborarea cu Securitatea a lui Băsescu: Este o situație pe care românii o pot digera cu greu

”Nu știu dacă s-a făcut o expertiză olografă. Dacă dânsul a spus că este scrisul său, nu mai are rost această expertiză.

Este foarte greu să contești evidențele. Procedural, s-a spus corect că are acest drept, dar, în esență, ce argumente poate aduce pentru a anula această hotărâre a instanței?

Și noi, românii, suntem puși într-o situație pe care foarte greu o putem digera. Totuși, fostul nostru președinte în două mandate, cu două mandate de primar, mai multe mandate de parlamentar... au fost realizate pe o declarație falsă. Asta ne doare pe toți românii (...)

În 2012, când a fost referendumul, au fost aruncate la coșul de gunoi peste 7 milioane de voturi care nu-l mai voiau președinte. Pe baza unei erate s-a considerat că nu este valabil acest referendum pentru a pune în funcțiune un fost informator al poliției politice”, a spus istoricul, la Realitatea Plus.

Curtea de Apel a decis, în 2019, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea. La alegerile locale recente, când a candidat din partea PMP pentru Primăria Capitalei, fostul președinte a completat o declarație pe propria răspundere prin care a susținut că nu a colaborat cu fosta Securitate. Detalii despre decizia instanței și declarațiile fostului președinte sunt disponibile AICI.