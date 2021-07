„Sincer, nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an şi jumătate de pandemie şi am repetat acest lucru de multe ori şi o să o repet şi acum. Ieşirea din pandemie şi prevenirea revenirii pandemiei, pentru că de asta vorbim acum, stă în vaccinare. La noi vaccinarea este posibilă, vaccinul este disponibil fără programare, fără niciun fel de birocraţie. Eu recomand în continuare fiecărui român să se vaccineze dacă nu doreşte să ajungă la spital. Atât de simplu este”, a declarat președintele.

Iohannis s-a întâlnit joi, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări (I3M), de la Sofia, cu delegația americană formată din cu senatorii Roger F. Wicker, republican, membru al Senatului din partea statului Mississippi, și Ben Cardin, democrat, membru al Senatului din partea statului Maryland.



Iohannis a salutat angajamentul ferm al SUA față de obiectivele și prioritățile Inițiativei celor Trei Mări, demonstrat inclusiv prin transmiterea de către președintele Joe Biden a unui mesaj substanțial statelor participante la I3M și prin prezența delegației Congresului SUA la Summitul de la Sofia, transmite Administrația Prezidențială.



Președintele a exprimat aprecierea pentru susținerea de către Washington a îndeplinirii obiectivelor Inițiativei în domenii precum dezvoltarea economică sustenabilă și competitivă a regiunii Europei Centrale și de Sud-Est, consolidarea interconectivității regionale, întărirea relației transatlantice și dezvoltarea rezilienței strategice.



Klaus Iohannis a accentuat importanța pentru România a implementării proiectelor Rail2Sea și Via Carpathia și a pledat pentru o implicare consistentă a SUA, inclusiv financiară, în aceste proiecte, pentru a consolida prezența sa economică în regiune, în special prin intermediul unor astfel de proiecte de natură strategică.



Șeful statului a susținut necesitatea finanțării și a altor inițiative strategice majore de interconectare la nivelul I3M, folosind mecanismele Fondului de Investiții al I3M, ale cărui baze au fost puse la Summitul de la București (17-18 septembrie 2018).



În planul relației bilaterale, Iohannis a evidențiat ”profunzimea și soliditatea Parteneriatului Strategic româno-american, ca pilon esențial al politicii externe a țării noastre, și a salutat stadiul excelent al cooperării politice și militare dintre România și SUA”.



De asemenea, președintele a exprimat satisfacția pentru dezvoltarea cooperării dintre România și SUA în domeniul energiei nucleare civile și al rețelelor 5G.



În cadrul discuției, a fost evidenţiat ”nivelul excelent al cooperării pe palierele politic, economic şi militar dintre România şi SUA”, precum şi interesul comun de aprofundare şi extindere a Parteneriatului Strategic, România fiind unul dintre cei mai de încredere, stabili şi fermi aliaţi ai Statelor Unite în regiune, mai precizează sursa citată