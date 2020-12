VIDEO Iohannis, avertisment pentru români: Toate restricțiile rămân de Crăciun și Anul Nou! Dacă vreți să vă fie bine, stați acasă, cu familia!

„Credem că în martie, aprilie, mai începe vaccinarea generală a populației. Important de stiut e ca vaccinarea nu e obligatorie, e singura cale de a scapa de pandemie.

Vom avea mai multe tipuri de vaccin, toate sunt eficiente, sigure, autorizate la cele mai înalte standarde europene, si in acest fel vom putea, daca ne mobilizam si mergem la vaccinare, pana in vara, sa scapam de aceasta pandemie.

Pana atunci insă, trebuie sa avem grija si sa respectam restrictiile. Am observat ca foarte multa lume e interesata de ce se intampla de Craciun si de Anul Nou: toate restricțiile rămân în vigoare și de Crăciun, și de Anul nou.

Măsurile sunt gândite pentru a ne proteja de boală, ele trebuie respectate. Aceste restrictii nu sunt facultative, ci obligatorii. Este in interesul fiecarui roman sa repecte aceste restrictii, pentru un motiv simplu - sa nu ajunga el, copilul lui, parintele sau bunicul lui in spital. (...)

Există dispozitive suplimentare pregătite de MAI. Pentru cei care nu inteleg vorba buna, vor avea surpriza sa fie amendati. Restricțiile nu-s doar asa, sa fie, ci este obligatorie respectarea lor. Cred ca majoritatea romanilor inteleg rolul restrictiilor, al mastii. (...)

E foarte clar un lucru ce-l observam pe zi ce trece - aceste masuri sunt corecte. Cu totii vedeti datele comunicate zilnic, oficial.

Nu am scăpat de pandemie, avem zilnic mii de persoane infectate. Insa numarul nu mai e in crestere cum a fost, din pacate, in noiembrie. Lucrurile s-au stabilizat. Se poate observa o mica scadere, dar nu este momentul pentru o relaxare. Chiar daca incepe campania de vaccinare, nu putem sa ne relaxam.

In timpul sarbatorilor, daca vreti sa va fie bine, stati acasa cu familia”, a declarat președintele la finalul vizitei la Institutul Cantacuzino.

Klaus Iohannis a vizitat vineri Centrul național de stocare a vaccinurilor anti-COVID-19 din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.

