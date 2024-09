Aspirina prelungeste viata florilor taiate

Acidul acetilsalicilic, aceasta substanta previne aparitia ciupercilor si mucegaiului in vaza si la baza tulpinii plantei, in ghiveci. Tot ce trebuie sa faceti este sa amestecati o pastila cu 1 litru de apa si turnati amestecul intr-o sticla cu pulverizator pentru a o intrebuinta la udarea plantei, curatarea frunzelor. De asemenea, aceasta solutia o puteti pulveriza si pe pamantul din ghiveci, iar pentru a avea mai mult timp flori frumoase in vaza, puneti o pastila in apa.

În grădina

O aspirină pisată poate fi folosită ca agent de crestere, dacă este aplicată la radacina plantelor sau amestecată cu apa. Aceasta metoda este folosita la tratamentul antifungic al solului, insa, nu trebuie folosită o cantitate prea mare pentru a nu arde radacinile plantelor.

Scoate petele de pe haine

Aspirina ajuta la indepartarea petelor dificile din tesaturi, fie ele delicate sau groase. Ca sa scoti petele, trebuie sa pisezi o pastila sau doua, amesteci pulberea cu apa cat sa se faca o pasta mai groasa si o intinzi pe pata. Lasa sa stea 10 minute, apoi clateste haina cu apa rece.

Aspirina ajuta la vindecarea mai rapida a intepaturilor de insecte

Tot ce trebuie sa faceti este sa puneti aspirina pisata pe zona afectata si veti vedea cum durerea sau senzatia de arsura va disparea treptat.

Ajută la conservarea muraturilor si a dulcețurilor

Acidul acetilsalicilic ajuta la mentinerea in buna stare a sucului de rosii, bulionului si muraturilor și dulcețurilor, impiedicand fermentarea acestora o lunga perioada de timp. De exemplu, in cazul muraturilor se pune o pastila la 1 litru de apa, iar la conserve tip suc de rosii se pune o aspirina la fiecare sticla sau borcan.

Te scapa de matreata

Daca aveti probleme cu matreata trebuie sa preparati o pasta fina din 2 tablete pe care le pisati si adaugati apoi in cantitatea de sampon pe care o folositi de obicei. Lasati amestecul sa actioneze 2 minute, apoi clatiti bine si spalati din nou cu sampon.

Vindecă acneea și închide porii

Datorita acidului acetilsalicilic, aspirina este utila pentru refacerea tenului problematic. Tot ce trebuie sa faci este sa dizolvi 5 comprimate intr-un sfert de apa calduta pentru a forma o pasta usor de aplicat pe piele, apoi adauga miere. Dupa ce o intinzi pe zona dorita, asteapta 15 minute inainte de a o curata. Pentru uscarea cosurilor, foloseste o aspirina pisata, amestecata cu putina apa. Pasta obtinuta se aplica pe cos si se lasa sa stea cateva minute inainte de a o spala cu apa si sapun.

sursa Sfat Naturist