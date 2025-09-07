Bărbatul a alunecat pe poteca marcată, pe munte, şi a căzut aproximativ 30 de metri, accidentându-se grav. Incidentul a fost anunţat sâmbătă seară, la ora 20:45.

”Zece salvatori montani au intervenit pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din Bucureşti, care a avut ghinionul să alunece şi să cadă mai bine de 30 de metri, pe Valea Cerbului, din poteca marcată. A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare şi transport atent”, informează, duminică, reprezentanţii Salvamont Prahova.

Misiunea de salvare a durat mai multe ore, finalizându-se duminică dimineaţă, la ora 3:40, când bărbatul a fost predat unui echipaj de la serviciul de ambulanţă.

Potrivit Salvamont, turistul făcea parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul pe care urcaseră, în Bucegi.