Potrivit bilanțului publicat de salvamontiști, mare parte dintre accidentări au avut la bază faptul că turiştii urcă pe munte fără a fi echipaţi corespunzător.

”Luna august este luna în care, la nivel naţional, se înregistrează cele mai multe solicitări. Dominată de perioada vacanţelor şi a concediilor, această lună a adus un număr mare de persoane în zona montană. Oraşul Braşov şi Staţiunea Poiana Braşov nu au făcut excepţie, fiind o destinaţie aleasă de mulţi turişti şi practicanţi ai activităţilor cu specific montan. Din păcate, acest context a atras cu sine şi cel mai mare număr de evenimente din sezonul cald”, au transmis reprezentanţii Serviciului Public Local Salvamont Braşov .

Statistica salvatorilor montani din Poiana Braşov indică faptul că, luna trecută, aceştia au intervenit la 29 de cazuri, în sprijinul a 32 de persoane care s-au accidentat sau care au necesitat evacuare din mediul montan.

Totodată, salvamontiștii spun că 16 dintre persoanele care au suferit accidentări au fost predate echipajelor medicale de la SMURD sau Serviciul de Ambulanţă .

Cauza principală care a dus la accidentarea turiştilor o reprezintă lipsa echipamentului adecvat, în special a încălţărilor speciale pentru drumeţii montane, mai spun salvatorii montani.