Inițiativă inedită: Primăria Generală, condusă de Gabriela Firea, propune bucureștenilor să adopte o statuie

Primăria Capitalei propune cetățenilor să adopte o statuie și să contribuie cu bani la întreținere, scrie HotNews.ro.

Proiect de hotărâre propus de Primăria Generală se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de miercuri, 15 iulie.

„Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public a Municipiului Bucureşti (fostă Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic) propune autorității municipale aprobarea unui demers cultural care presupune implicarea cetăţenilor în procesul de întreținere și punere în valoare a monumentelor de for public care se află în administrarea instituţiei. Astfel, cetățenii interesaţi vor putea susține financiar, pentru o perioadă determinată de timp, sub formă de sponsorizare, întreținerea unui monument de for public: restaurare, curățare, iluminat, amenajare peisagistică, punere în valoare, în funcție de tipul intervențiilor rezultate din expertiza pentru stabilirea gradului de degradare a acestuia”, se arată în raportul de specialitate al proiectului.

Acest demers dorește a aduce în atenția cetăţenilor impactul negativ pe care îl au vandalizările, distrugerile, inscripționările cu graffiti precum și alte forme de agresiuni asupra monumentelor de for public, se mai spune în document.

Programul „Adoptă o statuie” se va derula în baza unui regulament aprobat de Consiliul de Administraţie al Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public a Municipiului Bucuresti.

„Va fi promovată o broşură de prezentare a monumentelor de for public aflate în administrarea Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public a Municipiului Bucureşti. După parcurgerea unei proceduri legale, aprobată prin Regulamentul de desfăşurare a programului, Direcţia se va ocupa de obţinerea tuturor avizelor și autorizărilor necesare intervențiilor precum și de coordonarea executării acestora”, se mai arată în proiect.

În 2019, Primăria Capitalei a amplasat în Piața Universității statuia dedicată lui I.C. Brătianu. Aceasta a costat circa 16,6 milioane lei.

Primarul general, Gabriela Firea, a mai comandat pentru Centenarul din 2018 încă două statui, dedicate Generalului Berthelot (2 milioane lei) și Regelui Ferdinand I – 20 milioane lei.

În 2017, în București a fost dezvelită o statuie a prințului Rainier de Monaco, în fața Circului Globus Costul s-a ridicat la 1,9 milioane euro.