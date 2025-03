Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, marti 25 martie 2025. Cuvintele noastre au o greutate suplimentara astazi, dar aceasta greutate s-ar putea sa ne traga in jos. Luna in Varsator incepe ziua cu un trigon revelator cu norocosul Jupiter in Gemeni, incurajandu-ne sa comunicam si sa ne asumam riscuri. Totusi, Mercur retrograd va forma un sextil cu alchimistul Pluto, ceea ce ne poate face gandurile si ideile mai intense decat de obicei – dar nu neaparat mai aproape de adevar. Evitati sa tineti predici sau discursuri moralizatoare, deoarece publicul nu va fi prea receptiv.