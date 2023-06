Potrivit descrierii proiectului, acesta „își propune să devină un element central în cadrul unui sistem de sănătate modern”. Dar pe site-ul ministerului Sănătății, nu există nicio informație despre acest program lansat de Rafila, așa cum există la rubrica dedicată de pe website-ul principalului său partener, ONG-ul american LAWG.

Înițiatorii acestui proiect, alături de Ministerul Sănătății, sunt Alianța formată din cele 6 Universități de Medicină și Farmacie din România, și LAWG, Local American Working Grup. Acesta din urmă este un ONG înființat de către companiile farmaceutice americane prezente în România. La conducerea organizației se află executivii unora dintre cele mai importante companii farmaceutice din lume, care sunt și producători ai medicamentelor oncologice în țara noastră, dar și din afară.

Președinte al LAWG, este șeful AstraZeneca pentru Europa de Sud-Est, Radu Gabriel Rășinar. Firma pe care Rășinar o conduce în România, AstraZeneca Pharma SRL, are ca activitate principală ceva ce nu are legătură cu industria farma sau cu sănătatea oamenilor, fiind menționate servicii de reprezentare media. Compania și-a declarat o cifră de afaceri pe 2021 de peste 21 de milioane de euro, cu nici 200 de angajați, potrivit datelor obținute de la Registrul Comerțului. În plus, notează ceu de la anchetespeciale.ro, Radu Gabriel Rășinar, un apropiat al ministrului Rafila, a adus în 2017, pentru un procent de nici 7% un aport de capital de aproximativ 200 de mii de euro în firma lui Cristian Tânțăreanu, Pardisul Verde Development SRL. Alături de Rășinar, acționar minoritar și el, se mai află și cunoscutul om de afaceri, Dragoș Petrescu, proprietarul unui lanț de restaurante.

Un alt om important din Conducerea LAWG este vicepreședintele ONG-ului, germanul Frank Loeffler, principalul partener de-a lui Rafila în acest Hub de inovație. El administrează și conduce în România afacerile unui alt mare producător de medicamente oncologice, Roche România SRL. Împreună cu alți asociați, Loeffler face comerț cu ridicata al produselor farmaceutice la noi în țară și a ajuns la o cifră de afaceri pe anul 2021 de peste 237 de milioane de euro, cu doar 200 de angajați.

Iar ultimul om important din conducerea LAWG este slovaca Adriana Stara, secretarul general.

Ea este și administratorul companiei ABBVIE România SRL, un alt colos farmaceutic din BIG PHARMA, deținut în proporție de 100% de offshore-ul olandez ABBVIE Central Finance BV. Firma din România a raportat pe anul 2021 o cifră de afaceri de aproximativ 16 milioane de euro, cu nici 130 de angajați.