1. Fabrica de pulberi – revenirea unei capacități critice

După ani în care România a fost dependentă de importuri pentru producția de muniție, reactivarea unei fabrici de pulberi este un obiectiv vital. Aceasta va acoperi nevoile interne ale armatei și va permite, în timp, inclusiv exporturi către partenerii strategici. Este o măsură de suveranitate industrială.

2. Linia de fabricație pentru muniție de 155 mm și 120 mm – interoperabilitate NATO și eficiență

Muniția de 155 mm este standardul NATO pentru artileria de câmp, iar calibru 120 mm este folosit pe scară largă pentru tancuri și mortiere grele. Prin aceste linii de fabricație, România nu doar că își modernizează capacitatea de luptă, ci devine furnizor compatibil și relevant pentru partenerii din Alianță.

3. RDX și TNT la Făgăraș – relansarea unei capacități istorice

La Făgăraș, centrul istoric al industriei explozivilor din România, se dorește repunerea în funcțiune a producției de RDX (ciclonit) și TNT, doi compuși esențiali în fabricarea muniției moderne. Această mișcare va reduce semnificativ costurile și timpul de producție și va contribui la menținerea unei industrii autohtone competitive.

4. Drone la Carfil Brașov – capabilități pentru războiul viitorului

Într-o lume în care războiul electronic, supravegherea aeriană și capacitatea de reacție rapidă sunt esențiale, demararea producției de drone tactice și de recunoaștere la Carfil Brașov deschide o etapă nouă. Aceste platforme vor putea fi utilizate atât pentru forțele române, cât și pentru export, iar integrarea lor va impulsiona colaborarea cu mediul universitar și cu zona de start-up tehnologic românesc.

5. Licența Airbus pentru elicopterul H215 la IAR Ghimbav – relansarea aeronauticii militare

Poate cel mai așteptat pas este obținerea licenței de fabricație pentru elicopterul H215 de la Airbus, la IAR Ghimbav. Acest model de elicopter, fiabil și deja testat în teatrele de operații internaționale, poate deveni coloana vertebrală a flotei aeriene de intervenție a României. Obținerea licenței înseamnă crearea de locuri de muncă, transfer tehnologic și capacitate reală de producție pentru regiune.

România începe să se ridice din cenușa propriei industrii de apărare

Pentru prima oară după multe decenii, statul român pare să fi înțeles că fără o bază industrială proprie, apărarea națională e vulnerabilă. Cele cinci proiecte asumate de Ministerul Economiei nu mai sunt simple intenții declarative, ci intră în faza de execuție concretă, iar acest lucru trebuie salutat și sprijinit public.

România are specialiști, are tradiție, are parteneriate strategice și mai are încă – poate pentru scurt timp – șansa de a redeveni relevantă în lanțul european și transatlantic de apărare.

Dorin Voicu, consultant în strategie și diplomație