Autoritățile au fost nevoite să declare stare de alertă în mai multe districte din statul Bengal.

Flood situation in West Bengal.

Ploile musonice au afectat întreaga regiune a țării și au provocat alunecări de teren.

Flood situation getting worsened in West Bengal. Many areas in West Midnapore, Howrah, Hooghly is under deep water. deployed for rescue operations.



Visual collected from Udaynarayanpur, Howrah.

— Bhaskar Basu (@bhaskarnews4) August 3, 2021

250.000 de persoane au fost forțate să fugă din calea apelor.

Până în momentul de față au fost înregistrate 16 decese, iar multe alte persoane sunt date dispărute. Operațiunile de salvare continuă zi și noapte.