Totul a început pe data de 14 august, atunci când „s-a produs o defecțiune la unul dintre tablourile generale de alimentare cu energie electrică, fiind afectată doar o parte a clădirii”.

Reprezentanții MApN spun că imediat „în zona afectată au intrat în funcțiune sistemele și legăturile de comunicații de rezervă”, iar alimentarea a fost restabilită progresiv între 14 și 24 august, în funcție de priorități”.

Cu toate acestea, conform unor surse Realitatea PLUS, timp de câteva zile au fost afectate inclusiv sisteme sensibile de comunicații și a fost nevoie de redirecționarea unor canale de informații.

În prezent, clădirea este alimentată parțial cu energie prin generatoare, iar ”lucrările de înlocuire a tabloului electric general sunt în curs de desfășurare până la sfârșitul acestui an”, transmite MApN.