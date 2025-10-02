Guvernul dă bani în plus la Autoritatea Electorală Permanentă pentru decontarea cheltuielilor din campania electorală de anul trecut, bani care merg la partidele politice sau la politicieni. Totul în condițiile în care guvernul susține că vrea să facă reduceri la buget.

Dacă facem o comparație între banii care s-au dus la Autoritatea Electorală Permanentă și banii care s-au dus la Ministerul Educației la această rectificare, vom vedea că, în realitate, mult mai mulți bani s-au dus la Autoritatea Electorală Permanentă, adică bani pentru partide, bani pentru campania electorală, în condițiile în care deja guvernul a tăiat spre exemplu din bursele elevilor, ceea ce a dus la proteste în stradă.

Prin rectificarea bugetară, executivul direcționează mai multe fonduri pentru rambursarea cheltuielilor electorale decât pentru Educație. Conform notei de fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) va primi suplimentar 169 de milioane de lei pentru decontarea cheltuielilor partidelor din campania prezidențială din acest an, în timp ce Ministerului Educației și Cercetării (MEC) îi vor fi alocate doar 140 de milioane de lei de la bugetul de stat.

Conform documentului, Autoritatea Electorală Permanentă primește „+169,0 milioane lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania pentru Președintele României din anul 2025”.

Ministerul Educației și Cercetării primește „+140,5 milioane lei per sold, în principal pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanțare din PNRR; s-au suplimentat fondurile pentru proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (953,2 milioane lei) concomitent cu diminuarea unor cheltuieli având în vedere gradul de execuție și necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au identificat economii în principal la fondurile aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (-330 milioane lei) și rambursabilă (-30 milioane lei), precum și la «Alte transferuri» (-77,6 milioane lei)”.

Ne așteptăm și luna viitoare la mai multe suplimentări de bugete, și asta pentru că, spun sursele Realitatea Plus, deși s-au dat bani la mai multe ministere la această rectificare, sunt în continuare ministere care ar mai avea nevoie de bani. Spre exemplu, Ministerul Justiției ar mai avea nevoie de 25 de milioane de lei care cel mai probabil vor fi ceruți la rectificarea următoare, adică cea de luna viitoare. Totul în condițiile în care chiar și la rectificarea aceasta guvernul nu a introdus în proiect și o măsură promisă de premierul Ilie Bolojan, și anume reducerea subvențiilor pentru partide.

Toate acestea în condițiile în care executivul spunea că trebuie să reducem cheltuielile și în condițiile în care ținta de deficit bugetar a crescut la 8,4% din PIB.

