. Pentru a ne face o idee, Papperger a declarat anul acesta că „În ultimele 12 luni am primit mai multe contracte decât în ultimii 15 ani la un loc.”

Premierul a participat la o ceremonie de semnare a unui document de colaborare cu reprezentanții companiei Rheinmetall, printre care și șeful Armin Papperger. Ilie Bolojan nu este preocupat de banii românilor, ba din contră, miliardele românilor se îndreaptă spre compania germanului.

„Prin acest parteneriat România se profileaza ca un jucător cu potential în sud-estul Europei. Mă bucur că Rheinmetall vede în noi un partener serios și își consolideaza prezența în Romania. Viitoare fabrică de la Victoria înseamnă o investiție de jumătate de miliard de euro, 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în Romania”, a spus Bolojan în cadrul conferinței de presă comune.

„Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume în acest moment pentru producerea de pulberi cu baza dublă și triplă. Acum, aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume și cu precadere în Europa pentru a permite ajutor pentru forțele de apărare și sunt necesare și în România”, a spus Armin Papperger, șeful companiei Rheinmetall.

Între timp, în presă au apărut noi informații cu privire la cine este milionarul Armin Papperger. Puține afaceri au profitat atât de mult de războiul din Ucraina și de tensiunile în creștere dintre America și Europa precum Rheinmetall, un producător de muniții și vehicule blindate cu o istorie de 136 de ani, care a devenit un caz rar de succes într-un peisaj industrial german afectat de declin.

Bavarezul în vârstă de 62 de ani, inginer de profesie, s-a alăturat producătorului de armament în 1990 și a ajuns director general în 2013. El a fost remunerat cu 3,6 milioane de euro în 2023, conform celor mai recente date disponibile, însă a beneficiat și de ascensiunea meteorică a companiei, întrucât a continuat să cumpere acțiuni. Doar o achiziție de aproximativ 250.000 de euro în acțiuni a crescut deja în valoare cu circa 140 de mii de euro.

De altfel, omul de afaceri german a bătut palma cu premierul Ilie Bolojan pentru a construi în România o fabrică pentru producerea de pulberi cu bază dublă și triplă. Totul, în contextul în care președintele american, Donald Trump, a pus presiune pe Uniunea Europeană să își dezvolte armata și să nu mai depindă de Statele Unite.

Potrivit jurnaliștilor, fabrica, care va fi construită în orașul Victoria din județul Brașov, va începe să producă praf de pușcă începând din iunie 2028. Totodată, deși șeful companiei Rheinmetall a anunțat că va fi cea mai modernă uzină din Uniunea Europeană, aceasta nu va produce și muniție, deși este necesar în contextul geopolitic în care ne aflăm.

Potrivit declarațiilor făcute de premierul Ilie Bolojan, în fabrica de pulberi de la Victoria va fi investit jumătate de miliard de euro. Gigantul german va fi acționar majoritar în noua societate creată. Astfel, Rheinmetall va deține o participație de 51 la sută, în vreme ce Pirochim Victoria, companie de stat, va avea 49 la sută.

