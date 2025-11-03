Premierul nu participă astăzi la plen, acolo unde a fost chemat de PSD și AUR să dea explicații pentru dezastrul din țară.

Premierul a cerut o amânare si a mers să se întalnească cu reprezentanții unui producător german de arme.

Bolojan dă cu flit parlamentarilor după ce a încălcat legea

Guvernul a motivat absența premierului spunând că agenda de astăzi este un extrem de încărcată, dedicată exclusiv discuțiilor și semnării de contracte pentru programul SAFE. Astfel că a cerut o reprogramare a prezenței premierului în plenul Parlamentului, acolo unde a fost chemat atât de PSD, cât și de AUR, ca să explice, în primul rând, lipsa de reacție a Guvernului după retragerea trupelor americane și mai multe probleme economice. Aici vorbim de creșterea prețului la energie și deficitul bugetar, care este în creștere, dar și datele din bugetul pe anul viitor.

Așadar, s-a cerut o reprogramare. Până miercuri așteaptă Parlamentul un răspuns din partea lui Ilie Bolojan. Acesta este așteptat să vină cu o propunere, să anunțe când va avea timp ca să răspundă și acestor întrebări.

Cei de la AUR au cerut, conform surselor Realitatea PLUS, ca premierul să fie rechemat mâine sau poimâine să participe la aceste dezbateri în Parlament. În cele din urmă, în biroul permanent al Camerei Deputaților, s-a decis ca până miercuri să se aștepte totuși un răspuns de la Guvern. Ilie Bolojan este așteptat să spună când are timp să vină în Parlament și să explice ce s-a întâmplat. Până atunci, va trebui să așteptăm pentru a afla răspunsurile la toate aceste întrebări.