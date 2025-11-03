Premierul care sfidează românii vrea să pună botniță celor care îl critică. Acesta cere amenzi de 20.000 de lei pentru cei care manifestă lipsă de respect față de funcționarii statului. În timp ce refuză să dea explicații în fața aliaților politici dar și a poporului. Bolojan e acuzat că abuzează din nou de autoritate și vrea să reducă la tăcere orice opoziție la adresa sa.