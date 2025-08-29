Berbec
Iubire - Cei aflați în căutarea perechii vor reuși să o descopere doar dacă iși schimbă mentalitatea.
Sănătate - Datorită stresului prelungit, corpul se resimte.
Bani - Costurile neprevăzute pot provoca o scădere a economiilor voastre. Din fericire, familia rămâne de partea voastră.
Taur
Iubire - Sunteți mai independenți, individualiști chiar, dar în același timp cereți atenție și pretindeți să fiți ascultați.
Sănătate - Săriți de la o idee la alta. Agitația interioară poate deveni împrăștiere mentală.
Bani - Vă faceți treaba, dar nu sunteți foarte activ în echipa cu care munciți acasă ori la job. Găsiți-vă concentrarea și fiți mai prezent!
Gemeni
Iubire - Urmăriți echilibrul între viața profesională și timpul acordat persoanelor dragi.
Sănătate - Sporiți aportul de vitamina C, pentru a păstra imunitatea la cotele actuale!
Bani - Eliberați furia și agresivitatea acasă, dar nu la birou. Alegeți metode care au funcționat anterior și nu intrați în conflicte!
Rac
Iubire - Nu vorbiţi despre subiecte străine. Mai ales nu vă daţi cu părerea despre sentimentele altora!
Sănătate - Dacă nu faceţi ce ştiţi că e benefic pentru corp, sunteţi sancţionat. Sistemul digestiv reacţionează imediat la abateri.
Bani - Zâmbiţi şi munciți! Cheful vine pe parcurs. Deşi productivitatea e mică, la sfârşit veţi fi mulţumiţi.
Leu
Iubire - Proiectaţi experienţe trecute în relaţii curente cu oameni diferiţi. O idee bună ar fi să amânaţi deciziile importante social.
Sănătate - Dacă ceva vă deranjează, vă recalibraţi rapid. Totul ţine de autocontrolul emoţional.
Bani - Nu vă zbateţi pentru a face treaba altora. Daţi indicaţii dacă puteţi, dar nu puneţi osul la treabă în locul lor.
Fecioara
Iubire - Întindeți o mână reală de ajutor prietenilor sau perechii. Sunteți organizat, practic, eficient și disponibil să ajutați.
Sănătate - Căutați să surprindeți orice iritare în stadiul de debut, pentru a preveni să ajungă un simptom mai serios.
Bani - Pot apărea conflicte la locul de muncă, legate de oameni din trecut sau proiecte anterioare care au stârnit tensiuni.
Balanța
Iubire - Priviți ansamblul,ce a adus fiecare relație pe general în viața voastră și rămâneți blocat în mici detalii care vă irită.
Sănătate - Atenție la ridicare de greutăți, la suprasolicitarea sistemului osos și la durerile de coloană!
Bani - Înscrieți-vă la un curs cu scop de dezvoltare personală, care să vă ajute să descoperiți valențe și obiective noi.
Scorpion
Iubire - Găsiţi moduri de a vă surprinde plăcut partenerul şi e bine să lăsaţi planul profesional pe loc secund. Veniți mai repede de la muncă!
Sănătate - Unele sarcini vă consumă din energie mai mult decât vă aşteptaţi. Nu mai staţi să şi explicaţi, ci luaţi o pauză.
Bani - Dezvoltaţi relaţia cu colegii cu influenţa şi reputaţia cea mai ridicată. Interacţiunea cu ei vă aduce beneficii.
Săgetător
Iubire - Vă simțiți dornic în continuare să petreceți, să participați la conversații și întâlniri cu prietenii.
Sănătate - Nu-s excluse ceva probleme. E important să vă activați sistemul circulator și limfatic.
Bani - Descoperiți lucruri despre foștii colaboratorii profesionali și nu e bine să amânați discuțiile lămuritoare.
Capricorn
Iubire - Apar neînțelegeri pentru că nu pricepeți logica din acțiunile celor dragi. Aveți parte de răni și slăbiciuni sentimentale.
Sănătate - Aveți entuziasm pentru programul zilnic și abordați un nou tip de activitate fizică, mai aventuros.
Bani - Profitați de ocaziile avute și îndrăzniți să investiți în vise. Speculați informațiile ce vin spre voi.
