Zodiile care vor fi bulversate de eclipsa de lună de pe 7 septembrie

Gemeni

Pentru Gemeni, eclipsa din 7 septembrie vine ca un test neașteptat. Relațiile personale pot trece prin momente de criză, în care vor fi nevoiți să își clarifice prioritățile. Este posibil să apară discuții tensionate cu partenerul de viață sau cu persoane apropiate, dar și revelații care le vor arăta adevăruri pe care până acum le-au ignorat.

Pe plan profesional, eclipsele aduc instabilitate: un proiect se poate încheia brusc, o ofertă neașteptată poate apărea, sau chiar o schimbare de direcție profesională poate deveni inevitabilă. Deși începutul poate părea bulversant, Gemenii au șansa să descopere un drum nou, mult mai potrivit pentru viitorul lor.

Fecioară

Pentru Fecioare, această eclipsă va scoate la iveală tensiuni acumulate în timp. Nativii pot resimți oboseală, anxietate sau senzația că nu mai pot controla lucrurile așa cum și-ar dori. Totuși, fenomenul astral îi forțează să își reevalueze viața: ce își doresc cu adevărat, ce sacrificii fac și dacă acestea merită.

Este posibil ca unele Fecioare să se confrunte cu schimbări legate de locul de muncă sau de sănătate. O rutină care nu le mai servește va trebui modificată, chiar dacă procesul pare dificil la început. Eclipsa aduce, de fapt, un semnal clar că este timpul să renunțe la ceea ce le consumă energia.

Săgetător

Săgetătorii vor fi printre cei mai bulversați de această eclipsă. Pentru ei, schimbările se anunță în zona carierei și a banilor. Poate fi vorba despre o oportunitate neașteptată care vine la pachet cu responsabilități uriașe, sau despre un blocaj temporar care le va pune la încercare răbdarea și flexibilitatea.

Pe de altă parte, eclipsa le poate zgudui convingerile și planurile de viitor. Săgetătorii pot simți că drumul pe care au mers până acum nu îi mai reprezintă și că este timpul să exploreze o direcție complet nouă. Chiar dacă vor avea parte de confuzie și nesiguranță, finalul acestei perioade le va aduce libertatea pe care și-o doresc.

