Berbec

Bărbatul Berbec nu pare genul care să aibă complexe şi chiar aşa este în mare parte. Îi place să-şi trăiască viaţa fără să-i pese de părerea altora legată de fizicul sau de acţiunile lui. Dacă există ceva care să-l complexeze, aceea este cariera. Mereu i se pare că nu a realizat suficiente şi cam aşa e, fiindcă în general este prea ocupat cu distracţia ca să se mai gândească la profesie.

Taur

Deşi este atât de calm şi impasibil, Taurul are destule complexe. Pare că nu se sinchiseşte de nimic, dar de fapt, e mereu muncit de gânduri, chiar dacă nu o arată. Îl complexează oamenii puternici, energici şi şi-ar dori să fie ca ei, doar că niciodată nu reuşeşte să se mobilizeze. Ar vrea să fie mai energic şi mai activ, dar lenea e prea mare. Gemeni Toată lumea îl crede un mare cuceritor, dar de fapt e destul de timid în prezenţa femeilor pe care le place. Aşa se face că bărbatul Gemeni, care flirtează cu toată lumea nu are o experienţă sexuală şi sentimentală prea bogată, iar asta îl complexează. I se pare că toţi ceilalţi bărbaţi sunt mai pricepuţi şi mai descurcăreţi decât el când vine vorba de femei.

Rac

Racul este unul din cei mai complexaţi bărbaţi ai zodiacului. Îl complexează aspectul lui fizic, în special înălţimea mică spre medie, îl complexează cultura generală destul de limitată, dar şi multe alte lucruri. Multitudinea de complexe îi crează o lipsă de încredere în sine care îl face un om dificil în relaţiile sentimentale. Se agaţă cu disperare de iubita lui şi mereu se simte înşelat.

Leu

Chiar dacă pare sigur pe el, Leul are şi el multe complexe – poate de aceea îi place atât de mult să fie lăudat. Multe complexe sunt legate de fizicul lui. În general, bărbaţii din Leu arată foarte bine, dar ei îşi găsesc tot felul de defecte care ajung să-i obsedeze. Altele sunt legate de performanţele sexuale fiindcă mereu crede că e loc de mai bine. Fecioară Bărbatul Fecioară nu prea îşi pierde timpul cu complexele. E conştient de defectele lui, dar nu le acordă prea multă atenţie. În schimb, defectele altora îi ar imediat în ochi. Dacă are unele complexe, acestea sunt legate de cariera lui şi de situaţia financiară. Ar vrea să fie mai puternic şi mai bine văzut, lucru care nu prea e posibil decât după o anumită vârstă.

Balanţă

Bărbatul din Balanţă nu prea ştie ce sunt complexele. Îşi descoperă şi el, ca noi toţi, tot felul de defecte, dar acestea îl preocupă maxim câtvea zile, apoi le uită. Problemele lui sunt legate în general de lipsa talentelor artistice. O Balanţă care nu cântă la un instrument, nu pictează sau nu scrie frumos va considera că are un defect major.

Scorpion

Scorpionului îi place să-şi trăiască viaţa şi nu are timp de complexe. Pentru el nu contează aspectul fizic – nici al lui, nici al altora – nu contează banii sau poziţia socială şi nici experienţa sentimentală. Pentru el altele sunt lucrurile importante. Dacă are parte de iubire, dacă face ce îi place, are un acoperiş deasupra capului şi suficienţi bani să-şi cumpere mâncare el se consideră un om „complet”. Săgetător Săgetătorul nu prea are complexe, dar puţinele care apar de-a lungul vieţii sunt legate de relaţiile lui femeile. Este destul de timid, chiar dacă nu pare şi şi-ar dori o personalitate mai puternică prin care să poată cuceri pe loc femeile. De fapt, are destul suces la sexul opus, dar el şi-ar dori mai mult.

