Berbec

Iubire - Opriți-vă din a căuta să interpretați mesajele subtile de la ceilalți și pur și simplu bucurați-vă de companie.

Sănătate - Deveniți conștient de limitări și luați în calcul îmbunătățirea stării fizice. Începeți cu mai multă mișcare.

Bani - Vi se oferă mijloacele și resursele necesare pentru a termina sarcinile mai ușor decât ați sperat.

Taur

Iubire - Vă confruntați cu discuții mai tensionate, pe subiecte rămase nediscutate din trecut.

Sănătate - Aveți o atitudine conștientă, precaută și vă puneți în ordine aspectele practice legate de sănătate.

Bani - Aveți multă energie,esențială e direcționarea corectă a acesteia. Stabiliți anterior sarcinile, pentru a nu divaga.

Gemeni

Iubire - Viața socială e dinamică, sunteți în mișcare, luați contact cu multă lume, dar nu e timp pentru relaționare de suflet.

Sănătate - Mergeți la sala unde e specific un anume tip de mișcare. Dacă vă alipiți și unui grup cu profesor, ar fi mai bine.

Bani - Consultați-vă cu partenerul. Nu luați decizii radicale de unul singur, mai ales că e vorba de fondurile comune.

Rac

Iubire - Vi s-au prezentat opțiuni variate și e nevoie să alegeți. Nimeni nu e perfect și trebuie să faceți unele ajustări.

Sănătate - Sunteți stresat, dar dacă păstrați echilibrul în dietă,hidratare și odihnă apar și clarificări.

Bani - Cereți sfaturi financiare de la un mentor sau prezentați-vă la un curs al unei persoane pe care o respectați.

Leu

Iubire - Inițiativele sunt încurajate. Organizați activități plăcute pentru grupul de prieteni comuni ai tăi și ai partenerului.

Sănătate - Exteriorizați excesul de energie. Apelați la activitate mai intensă, care presupune forță.

Bani - Nu vă bazați pe bonusurile anterioare. Banii se duc foarte rapid.

Fecioara

Iubire - Comunicarea e un AS în mânecă. Intuiți ce e sufletul interlocutorului și impresionați prin empatie.

Sănătate - Vă fac bine activități precum yoga, unele practici spirituale, meditații sau pur și simplu plimbați-vă.

Bani - Faceți sondaje de opinie legate de cum vă vedeți viitorul financiar și din ce ați putea crește venitul.

Balanța

Iubire - Staţi relaxat în interior şi adoptaţi o atitudine formală în societate. Prima impresie favorabilă vă aduce oameni noi în anturaj.

Sănătate - Stabiliţi obiective mici şi nu vă grăbiţi spre rezultate. Faceţi schimbări cât de nesemnificative.

Bani - Efectuaţi plata pentru cursuri de dezvoltare personală sau cu efecte şi timp de cercetare mai îndelungate.

Scorpion

Iubire - Vi se ocupă agenda cu evenimente profesionale. Socializarea va fi protocolară și la costum.

Sănătate - Abțineți-vă de la a mânca haotic. Faceți un program și țineți-vă riguros de el!

Bani - Vă eliberați de tensiuni prin sesiunea de shopping. Vă cumpărați tot ce vă atrage privirea.

Săgetător

Iubire - Iertați, înțelegeți și vedeți-vă de drum! Nu vă intersectați foarte mult cu ceilalți acum.

Sănătate - Explorați nevoile de creativitate. Mergeți la cursuri în natură și echilibrați-vă prin mișcare.

Bani - Nu cereți ca alții să facă eforturi supraomenești pentru a vă restitui datoriile. Faceți rost de bani din alte surse.

Capricorn

Iubire - Emiteți judecăți și luați decizii instant. Dați măcar șansa celorlalți să vă explice comportamentul ales.

Sănătate - Vă simțiți cam fără direcție. E vorba doar de stres, fără a realiza o identificare clară a sursei.

Bani - Vă crește numărul de sarcini pentru care sunteți responsabil dar urmează și recompense financiare.

Vărsător

Iubire - Spre seară, veți face cu perechea un plan detaliat de viață, până la cele mai mici amănunte.

Sănătate - Petrecerea timpului liber într-un mod mai retras,mai singuratic, vă va ajuta să restabiliți echilibrul emoțional.

Bani - Nu veți ezita să cheltuiți o sumă pentru a face un cadou cuiva din familie.

Pești

Iubire - Vă doriţi şi aveţi nevoie și să aparţineţi, să vă integraţi într-un grup de prieteni.

Sănătate - Este un moment favorabil pentru a vă schimba înfăţişarea, cât şi atitudinea. Concentraţi-vă pe voi!

Bani - Nu vă grăbiţi să luaţi decizii importante, treceţi totul prin filtrul experienţei şi, chiar dacă faceţi lucrurile în ritm încetinit, e de preferat să vă organizaţi în felul vostru.

