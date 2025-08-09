Berbec

Pot apărea probleme și dificultăți la încheierea contractelor și la finalizarea proiectelor începute anterior. Financiar se pot ivi pierderi, ba chiar ar trebui să vă feriți de furturi posibile.

Nici ultimele 3 zile nu sunt strălucite, căci se pot acutiza bolile, conflictele, litigiile, iar relațiile afective se pot complica. În ciuda faptului că tot ce înseamnă material va fi o prioritate ,este interzis să ignorați necesitatea dezvoltării spirituale. Gândiți-vă la modul în care vă puteți schimba în bine, stabiliți-vă un obiectiv specific și depuneți eforturi pentru a-l atinge. Canalizați energia disponibilă în direcția corectă, începeți să studiați ceea ce vă interesează mult timp, de exemplu, filosofia sau religia. Acest lucru vă va permite să uitați de problemele de sănătate pentru o vreme, mai ales că ele nu vor fi grave, dar nici de neglijat și tratat după ureche.

Dacă nu veți pleca la drum, bine ar fi să vă ocupați de voi, de comportament și ținută, ba chiar și să vă puneți la cale un plan pentru viitoare cursuri din care să învățați ceva util.

Taur

Viaţa devine cumva mai liniară, lucrurile încep să se aşeze într-o matcă, deşi poate nu exact aşa cum v-aţi imaginat că vor evolua treburile. Dar e bine să aveți răbdare pentru un context viitor, când veți face noi modificări. Acum e timpul să căutaţi cadrul legislativ, să faceţi cercetări, să aşezaţi informaţii şi să faceţi schiţe şi planuri pentru ca,ulterior, să aveţi toată documentaţia şi informaţia necesară, rămânând numai să acţionaţi.

Sunteţi pregătit pentru noi oportunităţi, e posibil chiar să se pună problema unor deplasări în străinătate sau o extindere la o scară mai mare decât aţi visat şi e bine să nu amânaţi planificarea şi strângerea de date. Fereastra pentru aceste oportunităţi poate fi temporar deschisă. Amintiţi-vă de blocaje din trecut, faceţi călătorii mental în istoricul personal şi lucraţi cu propriile temeri şi autolimitări. Apelaţi la meditaţie, cursuri de autoperfecţionare sau orice vă atrage atenţia şi consideraţi că vă poate ajuta.

Gemeni

Primiţi îndrumare,dar e destul de subtilă şi simţiţi că e nevoie să staţi mai mult cu voi, să vă ascultaţi vocea interioară şi să puneţi în practică transformări radicale pe care până acum le-aţi neglijat sau nu v-aţi crezut în stare. V-aţi pierdut din sursele de sprijin, iar ce credeaţi că e stabil se pare că se îndepărtează. Sau vă retrageţi singur din calea unui ajutor oferit pentru că îl percepeţi ca fiind condiţionat sau restrictiv. Cu cât e mai mult haos în jur, cu atât deveniţi mai detaşat şi mai clar în gânduri şi în ce aveţi de făcut. Modificările nu sunt uşoare, dar le treceţi uşor. Suportaţi mai bine decât altădată noile structuri în care vă integraţi acum. În paralel, vreţi să schimbaţi planul relaţional extern, nu doar relaţia cu voi înşivă. Căutaţi şi cereţi mai multă intimitate partenerului, vreţi să adânciţi cunoaşterea celuilalt şi să fiţi cât mai integru posibil cu intenţiile şi aşteptările fiecăruia. Relaţiile cu autorităţile sunt puţin confuze, puteţi uita acte sau să nu aveţi toţi banii pentru plata taxelor care vi se solicită.

Rac

Perioada este importantă prin alternarea focusului de la propria persoană la relaţia cu partenerul şi apoi la atitudinea voastră în raport cu interacţiunea cu ceilalţi. Relaţionarea, atât la nivel personal, cât şi la nivel profesional, revine pe scenă. Este subiectul care vă solicită, întrucât sesizaţi că o parte din relaţii s-au modificat. La unele aţi fost conştient de schimbarea de direcţie, dar în anumite cazuri vă confruntaţi cu noi cerinţe şi condiţii pentru a păstra interacţiunea.

E o perioadă de introspecţie, de a vedea unde e nevoie să lăsaţi locul liber pentru ceva nou şi unde e nevoie de mai mult efort pentru a păstra respectiva persoană în viaţa voastră. Modificările se produc fie spontan, fie iniţiate chiar de voi şi ar fi bine să fiţi cu un ochi atent la cei care apar acum, căci rolul lor va căpăta amploare în timp.

Leu

Poate nu e cel mai bun moment pentru comunicarea directă întrucât, oricât de deschis şi de transparent aţi fi, tot veţi rămâne cu impresia că ceva a rămas nespus sau neclar. Apar neînţelegeri, erori de transmitere a informaţiei sau pur şi simplu e nevoie să aveţi răbdare să aşteptaţi un răspuns la întrebările formulate. E indicat să vă înarmaţi cu acea răbdare şi în relaţiile cu instituţiile statului, deoarece hârtiile dorite nu le veţi obţine din prima şi va fi nevoie de mai multe deplasări pentru a rezolva ceva aparent simplu.

Comportamentul impulsiv, mai ales cu prietenii, nu este adecvat.Puteţi deveni ţapul ispăşitor şi să răbufniţi exact când e mai puţin potrivit. Reacţiile emoţionale volatile şi imprevizibile acum nu vă duc către pasiune, ci către pierderi, iar ulterior spre mult tumult interior.

În schimb, frații, verișorii sau vecinii sunt atrași de energia voastră. S-ar putea să petreceți mult timp discutând, planificând sau rezolvând mici probleme împreună. Poate un frate vă cere un sfat, un vecin vă invită la o cafea care se transformă într-o conversație lungă.

Fecioara

Este un moment bun pentru a revizui. Începeți cu pașii din carieră și ce vreți să întreprindeți în următoarea perioadă pentru a vă apropia de realizarea ambițiilor profesionale. Vedeți ce anume se încheie ori se reia, mergeți în vizită la membrii familiei sau la prieteni cu care nu prea ați mai păstrat legătura, și cereți-le părerea. Ea se va dovedi mai obiectivă decât propriul instinct.

Tot ce vine ca responsabilitate în acestă perioadă, vă scoate bani din buzunar, vizitele presupun măcar un buchet de flori, drumurile pentru a vă rezolva din treburi aduc cheltuieli cu fast-foodul și benzina, iar asta vă cam irită. Dar când veți trage linie, veți constata că, deși bugetul s-a cam subțiat, aveți aliați noi, un plan mult mai clar pentru următoarea perioadă și idei care vor aduce mai mult profit decât cel ieșit acum din vistieria proprie. Similar ,un alt câștig va fi că, după toată alergătura și drumurile făcute, veți ști exact pe cine vă puteți baza și cu cine veți rămâne în aceeași barcă până la final.

Balanța

Anumite limitări trebuie să dispară. Numai așa vă veți simți eliberat de unele griji și vi se vor deschide noi orizonturi și o viziune mai largă la care până acum nu prea ați avut curaj să vă gândiți. Trebuie să vă formulați ambiții mai înalte pentru ca visurile să devină îndrăznețe. Acum e perioada de recăpătare a încrederii că ați putea face primii pași ca să le puneți în practică. Puteți începe să discutați cu persoane cu influență sau cu experiență profesională în domeniul vizat de voi, să întrebați păreri în stânga și în dreapta în cercul de prieteni, să vă faceți un plan și eventual o schiță pentru strategia dorită.

