Luna Plină din Balanță activează zona relațiilor pentru toate zodiile, scoțând la suprafață dezechilibrele. Acolo unde lucrurile au fost ignorate sau amânate, apar discuții decisive. În plus, tensiunile dintre Venus și Pluto aduc confruntări legate de control, gelozie sau putere, ceea ce face ca această perioadă să fie una de clarificări profunde, chiar dacă nu întotdeauna confortabile.

Berbec

Această săptămână te provoacă să îți reevaluezi valorile și ceea ce contează cu adevărat pentru tine, mai ales în plan financiar și relațional. Este posibil să simți presiunea de a negocia sau de a face compromisuri, mai ales dacă ai evitat anumite discuții importante până acum. Pe de altă parte, Venus în Taur te ajută să găsești soluții practice și să te ancorezi în ceea ce este stabil și durabil pentru tine.

Taur

Venus, planeta care te guvernează, se află acum în semnul tău, ceea ce îți aduce o energie puternică de atracție, dar și de clarificare în relații. Poți simți o dorință intensă de confort și securitate, atât emoțională, cât și materială. Este o săptămână excelentă pentru a pune bazele unor planuri pe termen lung și pentru a-ți consolida conexiunile importante.

Gemeni

Comunicarea este cheia pentru tine în această perioadă. Pot apărea oportunități de creștere în carieră sau în relații prin intermediul dialogului și conexiunilor cu ceilalți. Este o săptămână în care să fii atent la modul în care îți exprimi ideile, pentru că mesajele tale pot avea impact mai mare decât crezi.

Rac

Relațiile și legăturile sociale capătă un rol mai vizibil acum. Este posibil să te confrunți cu situații care îți testează limitele emoționale sau care te obligă să reevaluezi cine merită cu adevărat locul tău. Luna Plină în Balanță poate scoate la iveală tensiuni nerezolvate — dar și oportunitatea de a le vindeca.

Leu

Cariera și imaginea publică sunt în prim-plan. Săptămâna poate aduce recunoaștere pentru eforturile tale, dar și provocări care te provoacă să te poziționezi mai clar în fața celorlalți. Ai grijă la orgoliu și la modul în care îți exprimi ambițiile — echilibrul între încredere și aroganță este esențial.

Fecioară

Simți nevoia să pui ordine în rutină și să îți clarifici obiectivele personale. Această săptămână te poate ajuta să îți optimizezi planurile, să îți prioritizezi sănătatea și să faci ajustări necesare pentru a te simți mai eficient în tot ceea ce faci.

Balanță

Luna Plină cade în semnul tău, ceea ce înseamnă un moment culminant în relații și parteneriate. Poți vedea clar ce funcționează și ce nu, iar unele legături pot trece prin transformări semnificative. Este un moment de echilibrare și negociere, în care să îți asculți atât inima, cât și rațiunea.

Scorpion

Parteneriatele devin mai intense și mai serioase. Este posibil să apară discuții profunde despre viitor sau angajamente care te pun în fața unor alegeri importante. Energia acestei săptămâni te provoacă să fii sincer cu tine și cu ceilalți despre ceea ce îți dorești cu adevărat.

Săgetător

Viața de zi cu zi și rutina ta pot suferi schimbări. Este un moment bun pentru a te organiza, a-ți stabili priorități și a face ajustări care îți susțin bunăstarea. Comunicarea și planificarea atentă te ajută să faci progrese consistente.

Capricorn

Este o perioadă de reflecție asupra obiectivelor tale pe termen lung și asupra modului în care le construiești. Poți simți dorința de a face schimbări strategice în carieră sau în modul în care îți folosești resursele. Ai răbdare și planifică cu înțelepciune.

Vărsător

Casa și familia pot necesita atenția ta. Este posibil să rezolvi situații mai vechi sau să clarifici lucruri legate de trecut. Energia acestei săptămâni te încurajează să îți exprimi emoțiile și să creezi armonie în mediul apropiat.

Pești

Comunicarea este cheia săptămânii pentru tine. Ai multe de spus, dar este important să fii clar și să asculți activ. Pot apărea oportunități prin dialoguri sincere sau prin conexiuni neașteptate.

