Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, luni 16 decembrie 2024. Ce rani ale trecutului ies la lumina azi?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, luni 16 decembrie 2024. Traim o multitudine de sentimente in legatura cu relatiile noastre. Fiecare conexiune pare influentata de rani vechi si comunicari impulsive. In mijlocul confuziei, Saturn in Pesti formeaza un trigon cu Luna in Rac, oferind un context atat de necesar. Capacitatea lui Saturn de a crea o structura solida ne ajuta pe toti sa ne simtim putin mai stabili. Copilul nostru interior are nevoie sa-si exprime emotiile, poate chiar sa aiba un mic acces de furie, dar laturile noastre mai mature pot oferi un spatiu iubitor si sigur pentru a procesa aceste emotii complexe.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Impreuna cu partenerul faceti planuri de toate felurile. Impreuna veti gasi cele mai bune solutii. Daca esti singur, nu te ascunde in casa. Iesi mai des daca vrei sa-ti intalnesti jumatatea.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Totul se desfasoara in termeni buni in Paradisul vostru conjugal. Urmeaza alte planuri care va incanta inimile. Daca esti singur, fii mai deschis. In curand iti vei imbratisa marea dragoste.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Te simti iubit si vrei sa-ti arati recunostinta fata de partenerul tau. Nu te pierde in detalii! Fii sincer si deschis. Daca esti singur, lasa-ti personalitatea sa straluceasca. Astfel, oamenii din jurul tau vor fi atrasi de ceea ce vad. Succes!

Horoscopul zilei de dragoste RAC (21 iunie – 22 iulie)

Se anunta o seara romantica minunata. Daca ai ceva probleme cu partenerul, discuta-le deschis si fara reprosuri. Se vor rezolva ca prin farmec odata ce-ti deschizi sufletul. Daca esti inca in cautarea jumatatii, ai mai multa incredere in tine. Atitudinea sexy si farmecul personal te vor face irezistibil.

Horoscop zilnic dragoste LEU (23 iulie – 23 august)

O zi frumoasa, in care ii impartasesti partenerului ceea ce simti. El se va simti la fel de deschis si iti va impartasi multe. Nu este exclus sa iesiti undeva. Daca esti singur, profita de contextul planetar pentru a iesi si pentru a cunoaste oameni noi.

Horoscopul zilei de dragoste FECIOARA (24 august – 22 septembrie)

Rasare soarele si pe strada ta. Armonia si voia buna din cuplu va permite sa fiti mai relaxati si sa faceti cateva planuri romantice. Nu este exclusa o iesire in doi. Daca esti singur, indrazneste sa ceri ceea ce vrei. S-ar putea ca cineva sa-ti raspunda DA din toata inima.

Horoscop zilnic dragoste BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Daca te plangi mereu si nu incerci sa rezolvi ceva, nu ai nicio sansa sa treci peste aceasta perioada critica. O discutie seriosa cu partenerul tau te va ajuta sa puneti lucrurile la punct. Daca esti singur, pregateste-te de o intalnire interesanta. Vei simti in curand fluturasi in stomac.

Horoscopul zilei de dragoste SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Lucrurile stau bine in viata ta amoroasa. Astrele te fac, practic, irezistibil, iar tu esti foarte popular. Daca esti singur, acum este vremea ta. Profita la maximum de acesta perioada. Daca esti implicat intr-o relatie, arata-i partenerului ce simti pentru el. Tot ce e mai bun, acum urmeaza.

Horoscop zilnic dragoste SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Trebuie sa te relaxezi putin cand vine vorba despre viata ta amoroasa. Nu acorda prea multa atentie detaliilorminore care iti controleaza mintea, mai ales cand vine vorba despre comportamentul partenerului. Concentreaza-te pe lucrurile care va fac placere amandurora. Daca esti singur, iesi in oras si distreaza-te cu prietenii tai, cu oameni in prezenta carora te simti bine. Analizeaza-ti putin si sentimenetle, pune-ti ordine in ganduri si mergi mai departe. Nu te lasa doborat de nesiguranta!

Horoscopul zilei de dragoste CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ai grija la comportamentul tau. Fii mai romantic si mai placut, astfel incat partenerul sa vada ceea ce simti cu adevarat. Ziua poate fi cu adevarat senzuala si pasionala. Daca esti singur, astrele iti zambest. Vei atrage cativa ochi asupra ta. Lasa-te admirat si urmareste-ti visurile

Horoscop zilnic dragoste VARSATOR (20 ianuarie – 19 februarie)

Traversezi o perioada minunata in viata ta amoroasa. Iubirea si intelegerea domnesc in relatia voastra, aducand mai multe momente romantice alaturi de jumatatea ta. Daca esti singur, mentine-ti dispozitia pozitiva pe tor parcursul zilei. Vei raspandi vibratii pozitive care vor atrage oameni pozitivi in jur.

Horoscopul zilei de dragoste PESTI (20 februarie – 20 martie)

Lucrurile arata bine in viata ta amoroasa. Apropie-te mai mult de partenerul de cuplu si puteti petrece una din cele mai pasionale seri de cand sunteti impreuna. Daca esti singur, flirteaza mai mult. Aceasta zi este facuta pentru dragoste.

sursa