Etalare zilnica RUNE mistice luni 16 decembrie 2024. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 16 decembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – Isa: Isa este una dintre cele mai simple rune. Isa reperzinta linistea si puritatea ghetii. Mitul creatiei norvegiene provine din imbinarea a doua forte "focul" (Kenaz) si gheata (Isa). Cand apare aceasta runa, ar fi bine sa limitezi calatoriile si deciziile importante si sa astepti momente mai fertile.

Taur

Runa etalata – Jera: Jera inseamna schimbarea, in sens pozitiv. Aceasta schimbare nu este temporara, ci una permanenta datorata muncii asidue. Poate ca urmeaza o pensionare, o preioada sabatica sau o vacanta binemeritata. Totul se intampla pentru ca tu sa te bucuri de rezultatele muncii tale. Aceasta runa mai poate transmite mesajul ca trebuie sa depui eforturi mai mari pentru a finalize un anumit proiect, insa la final recompensa va fi pe masura efortului depus.

Gemeni

Runa etalata – Mannaz: Aparitia lui Mannaz semnifica frecvent intensificarea si imbunatatirea relatiilor unei persoane cu oamenii din comunitatea sa. Acest lucru se refera adesea mai degraba la relatiile sociale, decat la cele de afaceri sau amor. Aparitia acestei rune sugereaza ca factorul important nu este neaparat individul, ci comunitatea din care face parte.

Rac

Runa etalata – Raido : Daca exista oameni care te saboteaza, fa un pas in spate. Poate ca ei te infricoseaza si iti sugereaza ca o anumita cale nu e pentru tine, desi tu simti ca este. Incearca sa opresti aceste voci si nu intra in polemica cu ele, ci doar mergi mai departe. Vei fi suparat daca te lasi influentat de ei. Poate ca astepti sa se intample ceva neasteptat, ceva nou si ceva necunoscut si asa si va fi, dar pentru asta trebuie sa tii de calea ta.

Leu

Runa etalata – SOWELU: Semnificatie INTEGRU. Aceasta este o runa cu o foarte mare putere ce indica un moment de profunda regenerare, o cautare a Unimii, a totalitatii. Ea semnaleaza nevoia de a deveni constient de esenta ta ca sa o poti exprima intr-o maniera creativa, deci a-ti creste si spori forta vitala a vietii. Ea indica si nevoia de a admite ceva ce ai negat mult timp, ceva ce ti-a ramas in umbre : acum este timpul sa scoti la lumina orice ar fi acolo. Este prudent sa stai departe de o situatie presanta, tinand minte ca a te retrage la momentul potrivit este un semn de forta si nu de slabiciune.

Fecioara

Runa etalata – Thurisaz: Aceasta runa mai poarta denumirea de “ghimpele”. Desi poate fi vazut ca o sursa de durere, poate fi o sursa profunda de frumusete, la fel cum este si spinul trandafirului. Ea poate transmite mesajul unei combinatii frumusete/pericol.

Balanța

Runa etalata – ODIN. Aceasta este runa fara niciun simbol pe ea ceea ce nu inseamna “nimic” ci inseamna “orice este absolut posibil oricand”. Este simbolul Universului, al unimii vaste si al totalitatii absolute. Este un moment in care sa stai in tacere, liniste, nemiscare. Contempla viata ta si viata in general. Simte spiritul si claritatea mesajului sau. Ai incredere in destin.

Scorpion

Runa etalata – EIWAS (cu fata in sus). Runa iti arata ca te afli pe calea buna spre visele tale. Pot fi anumite intarzieri in planurile tale, si in timp ce ai putea crede ca esti impiedicat, de fapt unele amanari sunt chiar un lucru bun pentru ca iti dau timp sa faci un pas in spate si sa vezi imaginea mai mare. Ai parcurs un drum lung pana aici si trebuie sa vezi orice amanare drept o oportunitate de a verifica ca totul este la locul sau si ca ai toate informatiile necesare pentru a lua decizii. Acum este timpul pentru o revizuire inainte de continuarea calatoriei tale.

Săgetător

Runa etalata – Dagaz: aceasta runa se mai traduce prin cuvantul “ziua” si indica fericire, activitati bune ce aduc satisfactie. Lucrurile se aseaza in favoarea ta si acum este timpul perfect sa te expui si sa preiei initiativa, conducerea. Ai o energie magnetica, deci foloseste-o in avantajul tau. Deasemenea runa indica un rezultat afirmatic la o intrebare pe care o ai azi in minte.

