Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, luni 16 decembrie 2024. Ce ne da stabilitate azi?

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, luni 16 decembrie 2024. Putina stabilitate n-ar strica! Luna tranziteaza semnul Racului pe parcursul zilei, indemnandu-ne sa cautam siguranta. Ziua incepe cu doua aspecte tensionate ale Lunii fata de Mercur in Sagetator si Venus in Varsator, ceea ce ne sensibilizeaza mintea si inima. Ulterior, Luna va forma un trigon cu Saturn in Pesti, inspirandu-ne sa valorificam la maximum oportunitatile care ni se ofera, inainte ca cuadratura cu Chiron in Berbec, vindecatorul, sa incheie ziua cu o nota de vindecare.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Stresul si frustarile de la munca te-au facut sa te gandesti sa te mai eliberezi, sa iesi pe usa si sa te urci intr-un avion. Alt gand ce te poate bantui are legatura cu reintoarcea la scoala si un training pentru cariera in alt domeniu. Se prea poate sa ai nevoie de o vacanta sau de odihna mentala mai multa. Orice ai decide, este bine, cu conditia sa nu decizi azi si nu sub imperiul unei stari de stres si frustrare, ci de entuziasm pentru ceva diferit pentru viitorul tau.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Multe schimbari se pot intampla in viata ta in aceasta perioada. Desi majoritatea sunt pozitive, agitatia din jurul lor te poate nelinisti. Nu ceda in fata panicii. Nimic din ce nu vrei sa gestionezi nu trebuie gestionat. Ia lucrurile pas cu pas, orice ai face acum. Pe masura ce le bifezi, drumul se elibereaza si se prezinta mult mai clar si placut. Cand vei ajunge la destinatia dorita, totul va fi excelent. Tot inainte !

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Noi inceputuri si oportunitati promitatoare pot aparea de undeva de departe. Partea ta aventuroasa este entuziasmata dar partea din tine care vrea stabilitate poate opune rezistenta. Nu trebuie sa sari in nicio decizie. Aduna toate datele si analizeaza situatia obiectiv. Gandeste-te serios. Ce iti doresti cel mai mult ?

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Un curent favorabil financiar iti poate deschide noi usi si ai putea lua in considerare sa faci anumite schimbari majore in viata. Te poti gandi sa te muti intr-un anumit viitor intr-un spatiu mai frumos. Si iubirea este cu siguranta in mintea ta. Daca nu esti deja cu cineva, e un moment sa te gandesti serios la asta. Schimbarea te poate infricosa dar aceste schimbari iti prind bine. Nu ezita.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Te poti astepta la anumite schimbari pozitive intr-un parteneriat curent. Daca este unul de afaceri, o noua intelegere dintre voi ofera sanse de succes si noroc. Daca este de iubire, ati putea decide sa treceti la un nou nivel al relatiei voastre. Orice nou parteneriat inceput azi ar trebui sa fie promitator si iti poate aduce ceea ce astepti sa castigi.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai facut miscare, ai urmat un anumit program de dieta recent ? Daca da, astazi sa te uiti mai bine in oglinda si sa vezi rezultate concrete. Ar trebui sa te simti bine in pielea ta azi. Nu iti abandona eforturile. Vei dori sa iti continui progresul. Mentine energia aceasta a miscarii fizice curgand spre tine si rasfata-te cu ceva dar doar in cantitate mica.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Azi ai putea avea un ciudat sentiment ca este ceva in neregula, poate legat de o persoana din vecinatati sau o cunostinta. Daca este cazul, iti va sta mintea toata ziua la asta, de aceea e mai bine sa cauti persoana ca sa te lamuresti. Probabil nu e nimic ingrijorator, dar la fel de bine e posibil ca cineva cunoscut sa fi trecut prin ceva socant si cum gandurile noastre nu sunt de fapt doar ale noastre, sa fi ajuns la tine aceasta unda.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Te poti astepta ca ceva nou sa aiba loc referitor la casa ta azi. Cineva te poate vizita. Sau ai putea redecora sau prospecta si cumpara ceva mobila noua. Mereu exista posibilitatea unei noi locuinte. Oricare ar fi schimbarile, vor fi pozitive. Sunt multe lucruri bune pe care sa le astepti cu entuziasm pe tema aceasta.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astazi ai putea primi vesti minunate, poate de la un frate sau sora sau vecin. Poate implica bani sau o noua oportunitate ce se deschide in jur. Un eveniment de grup pe o tema ce te intereseaza poate avea loc. Poate ca simti ca sunt multe telefoane de dat si planuri de facut dar viitorul chiar arata bine, bucura-te.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Azi poate veni spre tine o oportunitate de a castiga ceva in plus ca bani, poate printr-o femeie prietena. Poate este implicat chiar alt Capricorn. Poate fi vorba de un proiect special temporar ce se dovedeste a fi si placut si profitabil. Un partener de iubire ar putea participa deasemenea. Gandeste bine inainte sa te comiti. Vorbeste cu oameni care stiu mai multe detalii. Merita sa incerci orice iti aduce bucurie.

Horoscopul zilei VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

Aceasta este o zi ce poate fi una cu noi inceputuri pentru tine. Anumite realizari recente iti intaresc increderea de sine, impreuna cu optimismul si entuziasmul pentru viitor. In fata pot aparea si calatorii sau avansari in studii si educatie intr-un fel. Si iubirea arata bine. Ofera-ti un masaj facial sau corporal azi sau cumpara-ti o haina noua. Incepe un nou ciclu facandu-ti o aparitie care se potriveste cu ce simti in tine.

Continuarea pe Sfatul Părinților.