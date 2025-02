Cand Mercur este in Pesti, procesele noastre de gandire devin mai vizuale, intuitive si cu imaginatie bogata. Suntem in special conectati la lumea emotiilor care ne coloreaza mult atat gandurile cat si stilul de comunicare. Banuim bine, ne exprimam prin imagini si luam decizii prin acel simt suplimentar. Suntem mult mai atrasi de informatiile care ne cresc nivelul de constiinta.

Nu este, totusi, chiar asa de rau cum poate parea la prima vedere. Pestii sunt cunoscuti pentru emotii, creativitate si intuitie, iar cu Mercur aici vom fi foarte visatori si sentimentali, cu capacitatea mentala ascutita puternic scazuta.

Ce inseamna pentru fiecare zodie tranzitul Mercur in Pesti 2025?

BERBEC

Dintre toate zodiile, zodia ta va experimenta cea mai multa ceata a mintii in acest tranzit. Poti avea dificultate sa iti verbalizezi clar gandurile si sentimentele, iar cand totusi gasesti cuvintele sa te exprimi, poti simti ca si cum nimeni nu te aude si asculta. Ai nevoie de mai mult timp in solitudine. Mercur in Pesti este pentru tine despre a te odihni, relaxa, visa si reincerca bateriile, deci ia-o usor. Planeta mentala a gandirii si comunicarii va ajunge la tine abia in aprilie cand vei fi iar in forma maxima a creierului. Pana atunci, usurel.

TAUR

Te vei reconecta cu grupul tau in acest tranzit, mai mult ca inainte. Tu esti o zodie logica, practica, cu picioarele pe pamant, deci nu iti este foarte comod sub energia emotionala a Pestilor care sa iti guverneze gandirea. Cu toate acestea, paradoxal, vei avea clipe excelente in acest tranzit. Deschide-te spre prieteni, lasa-i sa stie cat de mult ii apreciezi si imprastie iubirea ! Este o perioada absolut excelenta sa iti faci prieteni noi si sa relationezi.

GEMENI

Traieste clipa prezenta, iata numele jocului tau, Gemeni, in general in viata, insa Mercur in Pesti te incurajezi sa te uiti mai mult spre viitor. Care iti sunt cele mai mari scopuri profesionale ? Cum vrei sa impactezi lumea ? Cine vrei sa fii ? Acum este timpul sa iti faci planuri serioase de viitor spre care chiar te poti comite. Fa tot ce iti sta in putere pana cand incepe un nou Mercur retrograd (14 martie 2025). Viseaza, imagineaza-ti. Fa un plan. Scrie-l. dedica-te acestuia. Bucura-te de aceasta etapa necesara a creatiei.

4 zodii chinezești vor avea un an al șarpelui 2025 incredibil de norocos. Energiile Universului le vor ajuta la tot pasul

RAC

Acesta este un tranzit care iti va deschide ochii si iti va expanda mintea. Orice aspecte precum o educatie mai buna, calatorii si spiritualitate devin mult mai importante pentru tine acum. Te poti astepta sa primesti informatii importante pe oricare din aceste subiecte in acest tranzit Mercur in Pesti. Expresia “in fiecare zi invatam ceva nou” este total adevar pentru tine acum, deci daca apare oportunitatea sa calatoresti sau sa participi la orice forma de a invata ceva in plus, nu o rata. Te vei bucura de ea imens.

LEU

Zodia ta este foarte mult centrata pe sine si nu este o ofensa, asa este ea. Pestii sunt plini de compasiune, generosi la nesfarsit, arhetipul martirului zodiacului. Asadar, are logica faptul ca acest tranzit Mercur in Pesti sa fie cel putin ciudat pentru tine. Este o perioada in care incepi sa intelegi ca nu este intotdeauna doar despre tine. Alti oameni, gandurile, sentimentele si resursele lor, au foarte multa influenta cu privire la cine esti si ce faci, crezi sau nu, iar asta este cu atat mai adevarat pentru cele mai profunde relatii ale tale. Descoperi exact cat de mult te influenteaza conexiunile apropiate si vezi cum contribui tu la vietile lor. Devii in stare sa te intelegi pe tine, partenerul, relatia la un nivel adanc si este o perioada foarte emotionala pentru tine. Pregateste-te pentru ca Mercur in Pesti te va duce intr-o calatorie intensa.

FECIOARA

Zodia favorita a lui Mercur esti tu, aici el este in exaltare, insa acum el va fi in zodia in care se simte cel mai putin bine, chiar in detriment, anume Pestii, care sunt zodia total opusa tie. Este, asadar, un timp in care poti simti ca relatiile tale nu sunt in aliniament si esti mai focusat pe celalalt in loc de tine, dar este in regula. Mercur in Pesti te va invata mai multe despre tine prin relatiile tale, fie ca este vorba de un sens sexual, romantic, platonic sau profesional. Fii social, initiaza conversatii cu altii si foloseste perioada sa lucrezi pentru a avea relatii mai bune si sa faci ca fiecare noua conexiune una uimitoare.

Cadoul perfect de Ziua Îndrăgostiților pentru fiecare zodie. Îi vei da pe spate chiar și pe cei mai pretențioși nativi

BALANTA

Cat timp Mercur tranziteaza Pestii, atentia ta va fi trasa spre doua zone ale vietii : munca si starea ta de bine/sanatatea. La munca, te vei conecta mai multi cu altii si vei primi mesaje importante, deci verifica-ti mailurile la timp, inclusiv spamul, nu se stie ce oportunitate profesionala exista in ele. Pe zona sanatatii si starii tale de bine, este o perioada oportuna sa iti reorganizezi rutina de zi de zi, sa ai mai mare grija de tine si sa traiesti intr-o maniera productiva care sa te duca la o viatamai sanatoasa si fericita.

SCORPION

In acest tranzit nou, tu inveti sa te deschizi mai mult. In general, tu esti un mare fan in a te ascunde in spatele zidului si in fata oamenilor pana cand iti dai seama ca poti avea incredere 100% in ei. Insa acum inveti ca nu e cazul sa fii asa de secretos ca sa ai relatii armonioase fara sa fii ranit. Tu iubesti intens, te lupti si mai intens si esti de neoprit cand iti pui mintea entru orice intrucat esti cea mai pasionaa zodie. Exprima-te ! Impartaseste-ti gandurile si sentimentele cu altii, in special in viata amoroasa. Tu ai mai multa profunzime decat oricine altcineva si ai enorm de multe de oferit si iti datorezi tie si altora sa te vada cat esti de minunat.

SAGETATOR

Influenta visatoare si aeriana a lui Mercur in Pesti te pune profund in contact cu sentimentele tale, spun astrologii SfatulParintilor. Amintiri din trecut, in special in legatura cu viata ta de acasa, cu familia vin rapid la inaintare acum, acest tranzit avand multa legatura cu ceva ce a fost si trebuie revazut. Vei ajunge la pace cu cine esti tu adanc in suflet si vei intelege cum evenimentele din trecut (cele de care tu esti responsabil si cele care au fost cauzate de altii) te-au format persoana care esti acum. Te reintorci la radacinile tale si te refamiliarizezi cu trecutul. Ia-o usurel si vei supravietui cu usurinta in acest tranzit tumultuos emotional.

5 zodii vor un final de săptămână excelent. Astrele se aliniază în favoarea lor

CAPRICORN

Sectorul de comunicare iti va fi puternic luminat de Mercur in Pesti. Planeta comunicarii aflata in aceasta zona a hartii tale suna promitator, insa Mercur nu este in forta sa maxima in Pesti, deci nu e asa de usor cum pare. Pestii sunt visatori si emotionali iar tu esti pragmatic cum te stim. In loc sa comunici si sa gandesti strict intr-un mod logic si precis, acum inveti sa iti impartasesti mai mult sentimentele. Te deschisi mai mult spre altii dar si spre tine si poti face unele conexiuni incredibile in acest tranzit daca iti joci cartile bine.

VARSATOR

Care este pasiunea ta ? Este o cauza particulara sau este cea a organizatiei de care apartii ? Este partenerul tau ? Este jobul tau ? Este cercul tau social ? Mercur in Pesti iti activeaza sectorul de valori, permitandu-ti sa ai o viziune mai complexa asupra moralurilor, idealurilor si a cat percepi tu ca valorezi. Esti cunoscut ca esti intelectual si obiectiv, dar acum este timpul sa fii subiectiv si emotional o vreme. Descopera cine si ce te face sa simti ceva si lucreaza pe a imbunatati relatia cu acel subiect sau persoana.

PESTI

Acum ca Mercur este in zodia ta, vei avea mai multa usurinta sa te conectezi cu altii si sa te simti inteles de ei. Daca ai ceva de spus, spune. Daca simti ceva intr-un anumit fel, vorbeste. Cand va incepe urmatorul Mercur retrograd (14 martie 2025) este un timp excelent sa iti exprimi gandurile si sentimentele si sa fii auzit. Esti in stare sa ai conversatii de la inima la inima si sa faci conexiuni semnificative cu oamenii. Acestia inteleg tot ce ai de spus, deci profita de moment.

Horoscopul zilei, vineri, 14 februarie: Ziua Îndrăgostiților aduce pasiune pentru 4 zodii. Vor avea parte de clipe de neuitat