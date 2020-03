Horațiu Moldovan, ANUNȚUL despre ultimele MĂSURI până la Scenariul 4

„Până a intra in scenariul 4 trebuie sa folosim tot ce avem din fazele 1 si 2 din Planul Alb de organizare a spitalelor din România. Am utilizat pana acum institutele de boli infectioase, clinicile de boli infectioase cu terapie intensiva. Extindem aceasta zona de spitalizare in institutele de pneumoftiziologie, care adauga si ele un numar de paturi, totalizand pe aceasta categorie 2.600 de paturi per spital și 160 de paturi pe terapie intensiva.

Am definit o categorie de spitale-suport pentru pacientii COVID pozitiv.

Aceste spitale-suport trebuie sa interneze pacientii COVID pozitiv cu alte patologii, generale: infarct, accidente cerebrale vasculare, traumatisme s.a.m.d.

Aceste spitale-suport sunt 35 la nivelul intregii tari”, a declarat Moldovan la Realitatea PLUS.

Ce spitale-suport sunt în Capitală

Secretarulde stat Horațiu Moldovan referitor la spitalele-suport din Capitală: „În București, de exemplu, e spitalul Colentina, care are 150 de paturi , denumit spital de COVID de suport, in care vor fi internati toti pacientii care au alta patologie dar sunt confirmati COVID pozitiv.

Pentru femeile care trebuie să nască, pentru femeile gravide am definit Maternitatea Bucur, iar pentru dializa Spitalul „Carol Davila”.

Asta se extinde la nivelul intregii tari, existand in fiecare judet un spital de suport definit de ordinul de ministru, ordin care s-a publicat ieri. ”