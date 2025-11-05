Reprezentanții guvernului susțin că au fost respectate toate procedurile pentru plata despăgubirilor pentru frații milionari.

Totul are loc în contextul în care au apărut acuzații cum că Bolojan i-ar fi ajutat pe cei doi să primească mai repede ajutorul de stat de 400 de milioane de euro.

Sunt controverse uriașe în urma pechezițiilor la cei doi frați care l-ar fi pus pe Ilie Bolojan în funcția de prefect al județului Bihor și l-au băgat în conducerea statului.

Încrengăturile politice pe care le-ar avea atât cu Bolojan cât și cu Ludovic Orban, spun sursele, i-ar fi ajutat pe cei doi să primească mai repede ajutorul de stat de 400 de milioane de euro, bani care ar fi fost transferați ilegal în perioada în care liberalii se aflau la Guvernare. Totul după ce afaceriștii au blocat conturile mai multor companii de stat.