Premierul a arătat că suplimentarea bugetară are ca scop deblocarea plăților pentru lucrările efectuate până în vara acestui an.

Noi „prioritizări”, care sunt, de fapt, sistări

Întrebat dacă resursele sunt suficiente, ministrul Cseke Attila a precizat că s-au făcut ajustări clare:

„S-a făcut o prioritizare a proiectelor atât la „Anghel Saligny”, cât și la Compania Națională de Investiții. Aceste măsuri de prioritizare se văd pe buget și pe facturile emise, față de anul trecut, adică o prioritizare a avut loc. O nouă prioritizare poate să aibă loc.

Ceea ce este important pentru noi și ceea ce va trebui să discutăm în Coaliție, și aici sunt păreri divergente, eu susțin în continuare ca investițiile prioritizate să continue până la la sfârșitul anului și să nu avem o sistare pe programul ‘Anghel Saligny’. Sunt propuneri în acest sens”, a spus ministrul.

Ministrul a adăugat că susține continuarea investițiilor prioritare până la sfârșitul anului, fără întreruperi, chiar dacă există propuneri de suspendare a unor proiecte.

Care au fost criteriile de selectare a investițiilor finanțate

Cseke Attila a explicat modul în care au fost stabilite proiectele care primesc în continuare finanțare. În cadrul Programului „Anghel Saligny” sunt sprijinite lucrările ce au deja un grad ridicat de decontare.

„Deși l-am prioritizat ca și investiții, la „Anghel Saligny” avem numai investiții cu peste 40% grade decontare apă canal gaze și peste 80% infrastructură rutieră, pentru care se mai primesc facturi”, a declarat ministrul.

În cazul Companiei Naționale de Investiții, regula este ca doar lucrările cu execuție de peste 50% să fie finanțate. Cele care nu au atins acest nivel sunt suspendate.

Argumentul prezentat de ministru este acela că „sectorul de construcții este cam singurul sector de construcții care este în creștere și în acest an față de anul trecut, trimestru unu și doi, pentru că sectorul de construcții dă 8% din PIB-ul României”.