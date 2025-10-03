Este greu de spus în momentul de față la ce rezultat ne putem aștepta după deliberarea magistraților de la Curtea Constituțională, mai ales dacă ne uităm la faptul că la ultima ședință magistrații au amânat o decizie pe acest proiect. În plus, ne putem uita la problemă din mai multe puncte de vedre.

Pe de o parte, ne putem uita la avizul venit de la Consiliul Legislativ care cuprinde mai multe argumente care arată că proiectul ar putea fi declarat neconstituțional. De asemena, ne putem uita la lipsa avizului de la Înalta Curte, fapt ce reprezintă o problemă.

Pe de altă parte, este pentru prima dată când Curtea Constituțională - în noua componență - judecă speța pensiilor speciale. În trecut, în formula anterioară, CCR a blocat orice tentativă de reformă. Va fi, practic, pentru prima dată când vom vedea dacă magistrații, în noua formulă, vor accepta această reformă.

Există în continuare și posibilitatea unei amânări, așa cum am văzut și data trecută. Dacă însă se va lua o decizie, ea va fi una foarte importantă pentru că ne tot întoarcem la acea declarație făcută de premierul Ilie Bolojan care spunea că dacă un proiect atât de important pică la CCR, atunci Guvernul nu mai are legitimitatea să meargă înainte. Bolojan a dat de înțeles în repetate rânduri că dacă se va veni cu o astfel de decizie din partea Curții atunci ăși va da demisia din această funcție.