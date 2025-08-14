Decât să stai pe un post și să nu poți să faci nimic mai bine pleci. Șeful Guvernului a mai spus că această perioadă dificilă poate să țină până în toamna anului viitor.

Bolojan a admis că, în ultimele zile, ședințele de coaliție „nu s-au derulat în condiții normale”.

„Așa cum v-am spus, eu am încredere în responsabilitatea oamenilor politici de decizie care au făcut această coaliție pentru a scoate România din situația în care se află. PNL și PSD, care facem parte din această coaliție, avem o mare responsabilitate pentru tema asta. Eu întotdeauna am recunoscut că PNL, ca partid, are o responsabilitate importantă și ține de noi să corectăm aceste lucruri”, a afirmat premierul.

Bolojan speră că, „în zilele următoare, lucrurile se vor debloca” și se vor face „pași importanți” pentru adoptarea pachetului. „Dacă nu-l adoptăm, credeți-mă că nu este niciun fel de bucurie, niciun fel de câștig, să fii premierul României într-o astfel de situație”, a spus el.

„Am acceptat această responsabilitate știind că risc să îmi compromit imaginea. Dar dacă România trece prin această situație, înseamnă că am făcut ceea ce trebuie pentru țara noastră când a venit vremea. Doar să stai pe un post și să nu poți face nimic, mai bine pleci de acolo și cei care au idei foarte bune n-au decât să vină să le pună în practică”, a mai punctat Bolojan.

Premierul a insistat și asupra nevoii de a comunica măsurile economice astfel încât oamenii să înțeleagă rațiunea lor: „Trebuie să ne adunăm cât mai repede posibil, să luăm aceste măsuri necesare pentru stabilitatea economică a României, să le transferăm oamenilor încrederea că știm ce facem, să le explicăm măsurile care se adoptă și să îi facem, nu să aplaude, că nu vor face asta, ci să înțeleagă ceea ce facem, astfel încât să putem trece mai ușor și împreună să creăm condiții ca România să se poată relansa de anul viitor”, a declarat premierul.

Marți, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații au mai multe condiții pentru a reveni la ședințele coaliției, între care adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor, ce trebuie rezolvat înaintea discuțiilor privind cel de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului.

Nemulțumirile din PSD vin și pe fondul modului în care USR s-a raportat la ceremoniile oficiale organizate pentru Ion Iliescu.