Avocatul Cătălin Dima, fondatorul inițiativei civice „Ba da, putem!”, a atacat legalitatea Hotărârilor de Guvern nr. 890 și 891 din 23 octombrie 2025, care stabilesc organizarea alegerilor parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei. El a susținut că organizarea rapidă a alegerilor nu oferă candidaților noi suficient timp pentru a se pregăti și a concura pe picior de egalitate cu partidele tradiționale, precum PSD, PNL și USR.​

Cele două HG-uri au în vedere organizarea alegerilor parțiale pentru președintele CJ Buzău, primarul general al municipiului București și primari în 12 comune.

Curtea de Apel București a respins toate excepțiile invocate și a menționat că hotărârile de guvern rămân valabile. Decizia prevede posibilitatea exercitării recursului: în 5 zile pentru contestarea suspendării executării HG-urilor și în 15 zile pentru anularea acestora.​

„Respinge excepţiile invocate în cauză, ca neîntemeiate. Respinge în integralitate cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu recurs în 5 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capătului de cerere având ca obiect suspendarea executării HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025, recursul urmând să fie depus la Curtea de Apel Bucureşti. Cu recurs în 15 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capetelor de cerere având ca obiect anularea HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025, recursul urmând să fie depus la Curtea de Apel Bucureşti”, se arată în decizia CAB.

Cătălin Dima a declarat că alegerile rapide nu respectă principiile constituționale și legea electorală, iar acest ritm dezavantajează candidații independenți sau cei susținuți de mișcări civice. El a subliniat că așteaptă ca instanțele să verifice dacă procedura Guvernului este legală și echitabilă.​

„Eu pun doar o întrebare. Oare mai sunt judecători la Bucureşti? Judecători adevăraţi, cum spune Constituţia... Sunt de acord că trebuie să alegem un primar, dar asta nu înseamnă că trebuie să încalci Constituţia şi legea, atunci când organizezi alegeri. Noi vom cere în instanţă, unor judecători, să spună dacă e corect cum a procedat acest Guvern, respectiv sunt legale aceste HG-uri?”, declara avocatul la sfârșitul lunii octombrie.

Alegerile parțiale pentru Primăria București sunt programate pe 7 decembrie, iar decizia CAB asigură menținerea calendarului electoral, fără amânări sau modificări. Candidații vor avea timp limitat pentru campanie, iar partidele mari vor beneficia de avantaje structurale, conform criticilor.