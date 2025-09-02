Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, dacă a transmis partenerilor de coaliţie faptul că va demisiona în situaţia în care partidele nu vor ajunge la un acord privind reducerile de cheltuieli din administraţia locală.

”Le-am transmis că am avut o înţelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poţi să o exerciţi, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administraţie, şi solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că, dacă aceste lucruri sunt menţinute, stabilitatea politică este un lucru important şi trebuie ţinut cont de ele. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înţelegerile şi să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să-ţi exerciţi această poziţie, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru ţară”, a răspuns premierul.

Bolojan, cu demisia pe masă? Care este "mărul" discordiei

Ilie Bolojan a vorbit pentru prima dată despre o posibilă demisie în cadrul ședinței cu liderii Coaliției de duminică, o ședință extrem de tensionată, care a durat 5 ore. Mărul discordiei la- reprezentat reducerea posturilor din administrația locală. Astfel, după ce în cadrul ședinței din 26 august, liderii Coaliției au stabilit reducerea cu 25% a posturilor din administrația locală, ceea ce reprezenta aproximativ 40.000 de locuri, premierul Bolojan a venit cu un calcul revizuit, care a stârnit reacții puternice în rândul reprezentanților PSD și UDMR.

La doar o zi după asta, Bolojan ar fi adus din nou în discuție subiectul legat de o posibilă plecare din fruntea Guvernului. Mai exact, acesta și-ar fi avertizat, luni, partenerii de Coaliție că dacă reforma administrației publice nu se va realiza, ar trebui să își caute un alt prim-ministru.