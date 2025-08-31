După ce în ședința de marți se stabilise un acord pentru reducerea posturilor din administrația locală cu 25%, adică aproximativ 40.000 de locuri, premierul Ilie Bolojan a venit cu un calcul diferit, care a declanșat un val de reacții dure.

De la 25% la 40%

Bolojan a prezentat un nou calcul care ridică reducerea la 40-45%, ceea ce ar însemna peste 70.000 de posturi. Liderii PSD și UDMR, care se pregătiseră deja să-și convingă primarii și președinții de consilii județene de formula agreată anterior, au fost luați prin surprindere.

Surse politice spun că sala a amuțit când premierul a anunțat procentul. Întrebat de unde vine această cifră, Ilie Bolojan a răspuns că are date noi, conform cărora reducerea de 25% ar afecta în principal posturile vacante și nu ar produce efecte reale.

Propunerea sa a fost respinsă imediat de liderii PSD și UDMR, care au avertizat că o tăiere de 40% ar paraliza administrația locală.

În fața unor astfel de discuții Bolojan a spus că poate oricând să plece acasă dacă nu se găsește consens. Până în prezent nu s-a ajuns la niciun consens. Mâine va fi ședință de guvern, vom avea și asumare pe pachetele de reformă, dar e clar că în coaliție problemele sunt destul de mari între partidele care o formează.

