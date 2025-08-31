Luni, de la ora 12:00, coaliția se va reuni pentru o ședință în care parlamentarii vor depune amendamentele la Pachetul 2 de măsuri fiscale. Această etapă reprezintă un pas esențial în procesul de ajustare a măsurilor adoptate anterior, pentru a integra observațiile și propunerile parlamentarilor din diferite partide componente.

Guvernul adoptă Pachetul 2 cu amendamentele incluse

La ora 16:00, este programată o ședință de Guvern în care se va aproba forma finală a Pachetului 2, incluzând toate amendamentele depuse de parlamentari. Această ședință urmărește să asigure coerența actului normativ înainte de asumarea răspunderii în fața Parlamentului.

Asumarea răspunderii premierului în Parlament

Tot luni, de la ora 19:00, va avea loc ședința specială comună a Camerei Deputaților și Senatului, în cadrul căreia premierul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea asupra Pachetului 2 de măsuri fiscale. Această etapă marchează momentul final al procedurii parlamentare, în care Guvernul își angajează responsabilitatea față de actul normativ.

Întâlnirea cu Ursula von der Leyen, preluată de ministrul Apărării

În aceeași zi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi prezent la Constanța, într-o vizită oficială în România. Deși în mod obișnuit premierul ar fi participat la întâlnire, Ilie Bolojan nu va fi prezent din cauza contextului politic intern. În locul său, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, va reprezenta Guvernul în discuțiile cu oficialul european.

Programul încărcat al zilei de luni reflectă prioritățile coaliției și tensiunile politice generate de adoptarea Pachetului 2 de măsuri fiscale, în timp ce relațiile cu oficialii europeni continuă prin delegarea reprezentării Guvernului.

