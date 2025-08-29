”De două luni, miniştrii lui Bolojan ne ameninţă cu un mare pachet ( aşa-numitul Pachet II) de măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar. Acum, Pachetul II s-a transformat, în manieră balcanică, în 6 pacheţele mai mici, dintre care unul singur are legătură cu situaţia bugetară, dar şi acela în sens invers, ca în bancurile de la Radio Erevan: mai precis, multinaţionalele sunt scutite de impozitul de minim 1% pe cifra de afaceri”, a transmis Petrişor Peiu, într-un comunicat.

Mai mult, senatorul AUR a subliniat că ”în vreme ce Guvernul ne tot promitea măsuri peste măsuri, deficitul bugetar la 7 luni a ajuns la 76 de miliarde de lei, cu 5 miliarde mai mult ca anul trecut şi a trecut binişor de 4% din PIB”.

”Ca să înţelegeţi cât ne costă vorbăria fără noima a lui Ciolacu şi a lui Bolojan, priviţi graficul de mai jos: azi, dobândă plătită de România pentru împrumuturi pe 10 ani este ,,văzută" de pieţe la 7,51%. Acum o lună era 7,25%, acum 6 luni 7,45%, şi-acum un an 6,7%! Ce ne spune asta: aşteptarea pozitivă a investitorilor faţă de Bolojan s-a epuizat ( 7,25% a ajuns 7,51%), iar dezamăgirea e chiar mai mare faţă de Ciolacu! Punctul ăla procentual în plus la dobândă faţă de acum un an ne costă cam 15 miliarde de lei pe an!", mai spune liderul senatorilor AUR.