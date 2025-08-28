Deficitul bugetar a ajuns la 4,04% din PIB, după primele 7 luni. Veniturile au crescut mai mult decât cheltuielile

Deficitul bugetar a ajuns la 4,04% din PIB, după primele 7 luni. Veniturile au crescut mai mult decât cheltuielile
Deficitul bugetar a ajuns la 4,04% din PIB, după primele 7 luni. Veniturile au crescut mai mult decât cheltuielile

Deficitul bugetului consolidat a urcat la 4,04% din PIB după primele șapte luni ale acestui an, în condițiile în care proiecția anunală este 7% din PIB. Singura comparație cât de cât favorablă față de datele de acum un an este aceea că veniturile au crescut, procentual, cu puțin mai mult decât cheltuielile, potrivit datelor publicate joi de Ministerul Finanțelor.

Deficitul bugetului general consolidat a atins 4,04% din PIB la finele lunii iulie, în creștere față de 3,68% înregistrat la finalul lunii iunie. În termeni valorici, deficitul a fost de 76,44 miliarde de lei, comparativ cu 71,04 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut, însă ambele valori reprezintă tot 4,04% din PIB.

Veniturile totale au însumat 370,77 miliarde de lei în primele șapte luni ale anului 2025, marcând o creștere de 11,8% față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce cheltuielile bugetului general consolidat s-au majorat cu 11,1%.

Bugetul pentru anul în curs este construit pe o estimare de creștere economică de 2,5% și un deficit bugetar prognozat la 7% din PIB.

 