Deficitul bugetului general consolidat a atins 4,04% din PIB la finele lunii iulie, în creștere față de 3,68% înregistrat la finalul lunii iunie. În termeni valorici, deficitul a fost de 76,44 miliarde de lei, comparativ cu 71,04 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut, însă ambele valori reprezintă tot 4,04% din PIB.

Veniturile totale au însumat 370,77 miliarde de lei în primele șapte luni ale anului 2025, marcând o creștere de 11,8% față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce cheltuielile bugetului general consolidat s-au majorat cu 11,1%.

Bugetul pentru anul în curs este construit pe o estimare de creștere economică de 2,5% și un deficit bugetar prognozat la 7% din PIB.