El a afirmat, la Chișinău, că sfârșitul anului 2025 și anul 2026 vor fi "ani dificili pentru români".



"Pe anumite chestiuni pot să am anumite opinii. Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că altfel economic pentru toată lumea va fi mult mai dificil și bineînțeles că în momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului mai faci și greșeli. Aceste eventuale greșeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027. Noi mai avem 2025, patru luni cât a mai rămas din 2025, și 2026 care vor fi niște ani care vor fi dificili pentru români", a precizat șeful statului.



El susține, însă, că veștile bune pentru economia românească au venit din partea agențiilor internaționale de rating.

"Veste bună este că în iulie Fitch ne-a menținut ratingul BBB-, în august Standard & Poors ne-a menținut ratingul BBB- cu perspectivă negativă, dar a menținut nivelul la care eram înainte să vedem dimensiunea fiscală. Asta este vestea bună. O să urmează în septembrie Moody"s. Sper să rămânem, de asemenea, la BBB-. Asta este o notă bună pentru Guvern", a subliniat președintele, citat de Agerpres.



Referindu-se la riscul căderii guvernului Bolojan, președintele a spus: "În momentul în care toate partidele pro-occidentale sunt la guvernare, nu prea mai ai rezervă și atunci responsabilitatea tuturor e ca acest guvern să țină cât mai mult".

