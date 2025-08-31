UPDATE 09:00 - Nicușor Dan a fost primit de către președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat, iar la ora 10:00 şeful statului va participa la evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Nicuşor Dan va susţine o alocuţiune în deschiderea evenimentului.

Nicușor Dan le-a terminat pe toate, merge la Marea Dictare Națională

Nicușor Dan se află duminică într-o vizită oficială în Republica Moldova, prilejuită de celebrarea Zilei Limbii Române. Agenda vizitei include întâlniri la cel mai înalt nivel și participarea la evenimente culturale dedicate limbii și identității românești.

Șeful statului va fi întâmpinat de președinta Maia Sandu, la Reședința de Stat, la ora 08:40. Ulterior, la ora 10:00, va lua parte la manifestarea „Marea Dictare Națională”, organizată în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde este așteptat să rostească o alocuțiune în deschiderea evenimentului.

Programul vizitei continuă la Strășeni, unde, de la ora 11:15, președintele României va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu. La ora 11:45, Nicușor Dan va fi prezent la concertul dedicat Zilei Limbii Române, desfășurat la Casa de Cultură din municipiu.

Vizita oficială survine la scurt timp după ce Nicușor Dan s-a aflat din nou în Republica Moldova, dar într-un cadru informal: atunci a petrecut câteva zile de vacanță, a participat la festivaluri și a făcut drumeții în natură alături de președinta Maia Sandu.