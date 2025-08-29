”Este un moment în care consistenţa unei întâlniri bilaterale de acest fel este dorită de ambele părţi. Lucrăm, iar cooperarea cu Guvernul este foarte bună din această perspectivă, tocmai pentru a da substanţă.

Trebuie înţeles faptul că Washingtonul aşteaptă semnale concrete care depăşesc, multe dintre ele, simpla retorică politico-diplomatică.

Acele temeri legate de un anume tip de redislocare militară, sigur, nu exclud nicio decizie din acets punct de vedere, dar astăzi nu există astfel de intenții din partea Washingtonului”, a declarat Cristian Diaconescu.