România încearcă să organizeze o întâlnire între Donald Trump și Nicușor Dan. Cristian Diaconescu: "SUA așteaptă semnale concrete de la noi"

Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională, a declarat că se lucrează la organizarea unei întâlniri bilaterale între Donald Trump și Nicușor Dan. Coordonatorul Cancelariei Președintelui României a spus că Washingtonul așteaptă semnale concrete cu privire la relația dintre România și SUA. De asemenea, oficialul a precizat că România nu va trimite trupe în Ucraina. 

”Este un moment în care consistenţa unei întâlniri bilaterale de acest fel este dorită de ambele părţi. Lucrăm, iar cooperarea cu Guvernul este foarte bună din această perspectivă, tocmai pentru a da substanţă. 

Trebuie înţeles faptul că Washingtonul aşteaptă semnale concrete care depăşesc, multe dintre ele, simpla retorică politico-diplomatică.

Acele temeri legate de un anume tip de redislocare militară, sigur, nu exclud nicio decizie din acets punct de vedere, dar astăzi nu există astfel de intenții din partea Washingtonului”, a declarat Cristian Diaconescu. 