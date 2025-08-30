Nicușor Dan pleacă iar în Moldova, la chemarea Maiei Sandu

Nicușor Dan merge din nou în Republica Moldova! Deși tensiunile sociale și politice din țară sunt tot mai mari, președintele României are programată o nouă vizită la Chișinău, unde va fi primit de Maia Sandu.

Președintele voiajor bifează a patra vizită în Moldova

 Deplasarea lui Nicușor Dan în Republica Moldova vine cu ocazia zilei Limbii Române. 

Președintele României va fi primit mâine dimineața de Maia Sandu la reședința de stat. Ulterior, Nicușor Dan va ține un discurs în cadrul evenimentului „Marea Dictare Naţională”. 

Potrivit administrației prezidențiale, acesta va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din Strășeni iar apoi va participa la un concert dedicat zilei Limbii Române la casa de cultură din municipiu. 