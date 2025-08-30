Președintele voiajor bifează a patra vizită în Moldova

Deplasarea lui Nicușor Dan în Republica Moldova vine cu ocazia zilei Limbii Române.

Președintele României va fi primit mâine dimineața de Maia Sandu la reședința de stat. Ulterior, Nicușor Dan va ține un discurs în cadrul evenimentului „Marea Dictare Naţională”.

Potrivit administrației prezidențiale, acesta va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din Strășeni iar apoi va participa la un concert dedicat zilei Limbii Române la casa de cultură din municipiu.