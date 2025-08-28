„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile”, a scris Nicușor Dan pe rețelele sociale.

El a atras atenția și asupra discursurilor din ultima perioadă care instigă la ură, precizând că „cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”. În opinia sa, autoritățile ar trebui să trateze acest caz ca pe o infracțiune motivată de ură.

Președintele a remarcat și intervenția unui polițist aflat în timpul liber, care a reușit să oprească agresorul înainte ca situația să degenereze. „Felicit polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj”, a transmis acesta.

În același mesaj, Nicușor Dan a amintit de experiența multor români care muncesc peste hotare și a spus că România trebuie să fie un loc unde fiecare persoană, indiferent de naționalitate, etnie sau statut, este respectată și protejată. „Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a încheiat președintele.

