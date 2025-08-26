Șeful statului ar fi cerut prelungirea perioadei tranzitorii până la care judecătorii și procurorii vor ajunge la vârsta de pensionare de 65 de ani. În prezent, această perioadă este de 10 ani.

De asemenea, președintele ar susține creșterea cuantumului pensiei raportate la salariul în plată, de la nivelul actual de 70%, considerând că sistemul ar trebui să reflecte mai bine responsabilitatea și complexitatea muncii din justiție.

Propunerea vine în contextul dezbaterilor intense privind reforma pensiilor speciale și presiunilor interne și externe ca România să asigure un cadru legislativ echilibrat, care să răspundă atât cerințelor Comisiei Europene, cât și necesităților sistemului judiciar.